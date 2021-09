Americká ambasáda v Bratislave si obete pádu Dvojičiek pripomenie výstavou

Výstava bude verejnosti prístupná do 30. septembra.

10. sep 2021 o 13:14 TASR

BRATISLAVA. Obete pádu Dvojičiek, ako i záchranárov, hasičov a policajtov zasahujúcich pri teroristickom útoku, si americká ambasáda pripomenie výstavou fotografií. Dvadsaťštyri fotografií je umiestnených pred Veľvyslanectvom USA na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Informovala o tom Lucia Vitteková z veľvyslanectva. Výstava bude verejnosti prístupná do 30. septembra.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výstavu fotografií otvorila veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brinková spolu s newyorským hasičom Jamesom Manahanom a policajtom z New Yorku Michaelom Schillingom. Obaja boli počas útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku v ten deň v prvej línii.

Veľvyslankyňa priblížila, že pri páde dvojičiek prišlo o život takmer 3000 ľudí vrátane 343 požiarnikov Hasičského zboru mesta New York, 23 policajtov mesta New York, osem záchranárov a 37 príslušníkov prístavnej polície. Obete pochádzajú z viac ako 90 krajín sveta.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zdesený výdych vystriedalo ticho. Slovák opisuje, ako videl padať dvojičky Čítajte

"Práve New York mnohí vnímajú ako oázu slobody a demokracie a toto bol nehanebný útok na hodnoty Západu a nás všetkých. Pamätám si, že celý svet ostal v šoku. Čas sa zastavil. Spomínam si na záplavy ľudí, ktorí nechávali pri veľvyslanectvách Spojených štátov po celom svete kvety a prejavy sústrasti. Spomínam si na solidaritu, ktorú prejavili záchranári z celého sveta," uviedla Brinková.

Manahan slúžil ako hasič 36 rokov. Na Slovensko prišiel na pozvanie americkej ambasády, aby sa podelil o svoje zážitky a skúsenosti. "Dni, týždne a mesiace po 11. septembri budeme mať navždy vryté do pamäti. Po 20 rokoch si pamätáme zvuky, pohľady, pachy a pocity, to, ako sme zasahovali na mieste a zúčastňovali sa na

pohreboch padlých bratov a sestier. V ten deň sa okolitý pestrofarebný svet zmenil na čiernobiely," zaspomínal Manahan.

V sobotu (11. 9.) si budú USA pripomínať 20. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých bolo zabitých takmer 3000 ľudí. Pätnásť mužov unieslo dopravné lietadlá komerčných leteckých spoločností a narazilo s nimi do mrakodrapov Svetového obchodného centra (WTC) prezývaných Dvojičky v New Yorku, do Pentagónu a jedno skončilo v poli v štáte Pensylvánia. Títo muži boli Saudskoarabi, rovnako ako vodca al-Káidy Usáma bin Ládin. Jeho teroristická sieť zorganizovala tento útok na USA práve na svojej základni v Afganistane.