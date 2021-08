Stotridsiatka na obchvate, Vallo upozorňuje aj na negatíva novinky

Na bratislavskej D1 spustili líniové riadenie dopravy.

26. aug 2021 o 12:07 TASR

BRATISLAVA. Primátor Bratislavy Matúš Vallo víta inteligentné riadenie dopravy na bratislavskej diaľnici D1, ktoré môže zlepšiť plynulosť premávky.

Myslí si však, že negatíva povolenia maximálnej rýchlosti 130 km/h vo vnútromestskom priestore prevažujú nad možnými benefitmi.

Obáva sa tiež možného obmedzenia a až vylúčenia bratislavskej MHD z diaľničného obchvatu.

"Vyššia rýchlosť spôsobuje vyššiu hlukovú záťaž a emisie priamo v meste, v niektorých prípadoch len desiatky metrov od bytov a domov. Vyššia rýchlosť môže zároveň znižovať aj bezpečnosť, najmä pri menších medzikrižovatkových vzdialenostiach a komplikovanom napájaní diaľničných križovatiek, ktoré bratislavský obchvat má," skonštatoval primátor na sociálnej sieti.

Trendom v iných veľkých mestách je podľa neho skôr znižovanie rýchlosti na vnútromestských diaľniciach.

Vallo zároveň upozorňuje, že pre mesto Bratislava by bolo veľkým problémom, ak by pre vyššiu maximálnu rýchlosť na diaľnici prišlo aj k vylúčeniu vozidiel MHD z obchvatu.

"S týmto by sme ako mesto principiálne nemohli súhlasiť. Dopravný podnik Bratislava síce nateraz získal dočasné výnimky k minimálnej povolenej rýchlosti pre autobusy MHD, ktoré jazdia po obchvate, tie však platia len do augusta 2022," poznamenal.

Potenciálne vylúčenie MHD z obchvatu by podľa primátora znamenalo obrovské časové straty pre cestujúcich a nezanedbateľné navýšenie nákladov na prevádzkovanie verejnej dopravy. Viaceré nosné linky MHD, ktoré v súčasnosti využívajú diaľničný obchvat, by podľa Valla bolo nutné pretrasovať, a pre niektoré z nich ani neexistuje logická alternatíva. "V prípade dopravných uzáver by sa tiež radikálne obmedzili možnosť obchádzok pre MHD," skonštatoval.

Hlavné mesto deklaruje pripravenosť rokovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou a ministerstvom dopravy o riešeniach, ktoré zachovajú čo najviac benefitov inteligentného riadenia obchvatu, ale bez negatívnych dosahov na MHD a kvalitu života Bratislavčanov.

Na bratislavskej diaľnici D1 spustili vo štvrtok moderné líniové riadenie dopravy. Nové premenlivé svetelné dopravné značky začali fungovať nad jazdnými pruhmi diaľnice v celej jej dĺžke na území hlavného mesta.

Po obchvate bude možné v istom období jazdiť rýchlosťou až 130 km/h, a to v čase nižších dopravných intenzít a za priaznivých poveternostných podmienok. Počas dopravnej špičky treba počítať s výraznejším obmedzením rýchlosti.

Zavedením systému sa má výrazne znížiť výskyt kolón a ich rozsah, zlepšiť plynulosť dopravy a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.