Na diaľničnom moste v Lamači odstránia dočasné dopravné značenie

Dôvodom je ukončenie stavebných prác na moste.

26. aug 2021 o 8:21 TASR

BRATISLAVA. Na moste diaľnice D2 v bratislavskom Lamači budú v najbližších dňoch odstraňovať dočasné dopravné značenie a upravovať stredové zvodidlá. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia.

Dôvodom je ukončenie stavebných prác na moste. Úsek bude spustený bez obmedzení od piatka 27. augusta.

Odstraňovanie dočasného dopravného značenia má začať vo štvrtok večer. K drobným obmedzeniam príde aj cez víkend 28. a 29. augusta.

"Dôjde k uzavretiu rýchlych jazdných pruhov v oboch jazdných pásoch z dôvodu odstraňovania dočasného dopravného značenia," upozornili policajti.

Pôvodne mala rekonštrukcia diaľničného mosta trvať až do 6. septembra. Šéf Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa v stredu 25. augusta uviedol, že rýchlejšie ukončenie stavebných prác sa podarilo vďaka výbornej koordinácii všetkých zainteresovaných.

Most je dlhý 48 metrov, pod ním je plne funkčná železničná trať. Bol v zlom technickom stave. NDS konštatovala, že ak by s opravou čakali ešte pár rokov, dostal by sa do veľmi zlého, možno až havarijného stavu.