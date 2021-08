Kraj má záujem čo najskôr úspešne uzavrieť súťaž na nového autobusového dopravcu

Zmluva s doterajším autobusovým dopravcom Slovak Lines sa končí 14. novembra.

20. aug 2021 o 10:05 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) využije všetky zákonné možnosti pre zabezpečenie riadneho poskytovania služieb prímestskej autobusovej dopravy v regióne, ak sa bude proces výberu nového dopravcu zbytočne predlžovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre TASR to uviedol Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK. Uzavrieť súťaž by chcel čo najskôr. Zmluva s doterajším autobusovým dopravcom Slovak Lines sa končí 14. novembra.

"Bratislavský samosprávny kraj má záujem čo najskôr úspešne uzavrieť súťaž na poskytovateľa prímestskej dopravy a vykonáva k tomu všetky zákonom dovolené kroky. Nijako však nevie ovplyvniť ani urýchliť procesy na Úrade pre verejné obstarávanie, ani ovplyvniť námietky, ktoré vytvárajú neúspešní uchádzači," poznamenal Feik.

Súvisiaci článok Na linkách MHD nastanú zmeny, pribudnú spoje Čítajte

Tender vyhlásil kraj ešte vlani. Výber nového dopravcu však stále nie je uzatvorený a zmluva nie je podpísaná. Hoci už v apríli 2021 boli zverejnené výsledky vyhodnotenia ponúk, v súťaži boli podané námietky. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v júli o nich rozhodol, voči rozhodnutiu však bolo podané odvolanie. O danej veci tak má rozhodnúť rada úradu.

Kraj ubezpečuje, že ak by sa aj novú zmluvu pred vypršaním tej súčasnej nepodarilo podpísať, na samotných cestujúcich by to nemalo mať vplyv. "Ak sa aj napriek úsiliu BSK uzavrieť súťaž čo najskôr bude proces zbytočne predlžovať, župa využije všetky dostupné a zákonom dovolené alternatívne riešenia zabezpečenia riadneho poskytovania služieb prímestskej autobusovej dopravy v regióne," skonštatoval Feik.

BSK od tendra za odhadovaných 389 miliónov eur bez DPH očakáva zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v Bratislavskom kraji.

Nový dopravca by mal jazdiť so 62 linkami a za rok by mal najazdiť 14,5 milióna kilometrov. Nové linky by mali premávať do Senca, Malaciek, Modry, Šamorína, Slovenského Grobu a Chorvátskeho Grobu či Tomášova. Súčasťou zmluvy s budúcim dopravcom bude aj opcia na linky do maďarskej obce Rajka a rakúskeho mesta Hainburg an der Donau, ktorú si BSK môže aj nemusí uplatniť.

Najnižšiu ponuku v súťaži ponúkla spoločnosť Arriva Mobility Solutions. Na druhom mieste skončilo Konzorcium Bratislava (tvoria ho spoločnosti Slovak Lines a TD Transport SK) a na treťom mieste spoločnosť Autobusy Karlovy Vary.