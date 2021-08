Na linkách MHD nastanú zmeny, pribudnú spoje

Od septembra sa zlepší obslužnosť niektorých častí mesta.

19. aug 2021 o 21:41 SITA

BRATISLAVA. Od septembra nastanú viaceré zmeny v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD).

Obnoví sa plná prevádzka podľa režimu školský rok a zlepší sa obslužnosť viacerých častí mesta.

V tlačovej správe o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.

„DPB upravuje prevádzku MHD nielen pre meniace sa správanie cestujúcich. Po analýze dopravnej situácie a vyhodnotení aktuálnych údajov z prepravy prispôsobuje cestovné poriadky liniek reálnemu stavu," uviedol hovorca.

Od 1. septembra pribudne viac spojov a na linkách MHD nastanú zmeny.

„So septembrovým nástupom žiakov a študentov do škôl DPB obnovuje premávku liniek podľa režimu školský rok. Znamená to, že jednotlivé spoje budú premávať častejšie," vysvetlil hovorca a dodal, že električky budú mať posilnenú dopravu počas pracovných dní od rána do večera.

„V ostatných časoch sa vzhľadom na dostatočnú kapacitu vozidiel intervaly nemenia," doplnil.

Pre zlepšenie dostupnosti v lokalite Ivanská cesta zavádza DPB novú linku 163, ktorá bude premávať každý deň - ráno smerom na Račianske mýto a podvečer smerom na Ivanskú cestu.

Linka 61, premávajúca medzi Hlavnou stanicou a letiskom už nebude obsluhovať zastávku Fafruny a cesta na letisko bude rýchlejšia.

Na linke 139 zlepšuje dopravca vo vybraných časoch interval, takže linka bude počas celého dňa premávať každých 30 minút. Novinky sa dotknú aj obyvateľov Palisád v centre mesta.

„Pre nízky počet cestujúcich DPB neobnoví trolejbusovú linku 208 a ako náhradu posilní linku 147. Trasu doterajšej linky 208 pokrývajú linky 209, 212, 205, 207 a 147. Tie poskytujú dostatočnú kapacitu aj pre ďalších cestujúcich," vysvetlil Chlebovec.

V záverečnom úseku linku 208 nahradí linka 147, ktorá bude oproti súčasnosti posilnená dvojnásobne. DPB tým zabezpečí nielen obsluhu zastávky Šulekova, ale aj celej oblasti smerom na Slavín a Kalváriu.

V súvislosti so septembrovými zmenami DPB pripomína úpravu premávky MHD vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach. „Kvalitné spojenie Ružinova s Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami zabezpečí zmenená linka 78," pripomenul hovorca.

Aby časté dopravné kolóny menej ovplyvňovali prevádzku hromadnej dopravy, DPB upravuje aj trasy liniek 79 a 87.

Obsluhu Podunajskej ulice namiesto linky 79 zabezpečia regionálne autobusy liniek 720, 730 a 740, ktoré zastavujú na nových zastávkach a ponúkajú priame spojenie s Mlynskými nivami a nákupnými centrami po trase.

„Platia v nich cestovné lístky IDS BK rovnako, ako v MHD. Obsluhu ostatných skrátených úsekov liniek 79 a 87 prevezme posilnená linka 78," doplnil. Posilnené budú tiež linky 65, 67 a 70.