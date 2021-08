Časť tepla zo spaľovne využijú na vykurovanie domácností a prevádzok

OLO začne na dodávkach pre zhruba 3500 domácností.

19. aug 2021 o 14:23 TASR

BRATISLAVA. Časť tepla z energetického zhodnocovania odpadov v bratislavskej spaľovni bude od budúcej vykurovacej sezóny na jeseň 2022 využitá na vykurovanie domácností a prevádzok v hlavnom meste.

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa totiž napojí na Bratislavskú teplárenskú spoločnosť (BAT), člena skupiny MH Teplárenský holding (MHTH). Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia hlavného mesta, OLO i MHTH.

Posun k ekologickému spracovaniu odpadu

OLO začne na dodávkach pre zhruba 3500 domácností v minimálnom garantovanom objeme 23 GWh ročne a postupne chce dodávky tepla pre Bratislavu zvýšiť.

V budúcnosti by sa mohli napojiť na túto sieť postupne aj všetky bratislavské mestské podniky či mestské budovy tam, kde to je možné. To znamená, že mesto by si teplo pre svoje budovy vyrábalo samo prostredníctvom OLO.

"Prepojenie OLO na BAT je absolútne nevyhnutné, ak chceme hovoriť o ekologickom spracovaní odpadov. Aktuálne už nič nestojí v ceste technickej realizácii projektu a teplo z energetického zhodnotenia odpadov bude čoskoro dodávané Bratislavčanom," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

OLO investuje do napojenia približne milión eur

Generálny riaditeľ skupiny MH Teplárenský holding Ľuboš Lopatka spresnil, že sú pripravení začať odber tepla na jeseň 2022 v objeme 23 GWh ročne.

Ďalšie zvýšenie odberu tepla je v súčasnosti limitované existujúcou zmluvou na odber tepla medzi BAT a PPC Energy (Veolia Group) platnou do konca roka 2031.

"Táto zmluva nesleduje trend dekarbonizácie zdrojov, predražuje konečnú cenu tepla a limituje ďalší rozvoj OLO. Sme pripravení rokovať o jej ukončení," povedal.

OLO investuje do napojenia na BAT približne jeden milión eur. Zo strany mestskej firmy ide o strategicky dôležitú investíciu. Po zrealizovaní napojenia bude OLO predávať teplo za trhovú cenu.

"Ide o riešenie, pri ktorom získa občan, mesto aj štát. Zabezpečíme tým nielen zníženie emisií, ale aj zlepšenie hospodárenia," povedal riaditeľ OLO Ivan Sokáč.

Viac finančných zdrojov má podľa jeho slov slúžiť na rozvíjanie aktivít v oblasti triedeného zberu tak, aby sa naplnil cieľ spraviť z Bratislavy vzor nakladania s odpadmi pre ostatné slovenské mestá a dobehnúť vyspelé mestá v Európe.