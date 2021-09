Do Bratislavy prídu svetoví umelci. Pripravovalo sa to roky

Pomáhali aj Nemci, Holanďania a Briti.

Svetoví umelci aj kongresy sa Bratislave dlhé roky vyhýbali. Národné tenisové centrum, zimný štadión ani Istropolis nemohli uspokojiť súčasné nároky na priestory, kapacitu ani ozvučenie.

Nelichotivý obraz Bratislavy v umeleckom svete sa však v dohľadnej dobe zmení. Nový Istropolis ponúkne podobné kultúrne vyžitie ako Budapešť, Viedeň či Praha a zmení aj súčasnú podobu Trnavského mýta. Ako bude vyzerať?

Viacero podujatí naraz

Istropolis bol v minulosti vymyslený ako kongresové centrum, dnes už však nespĺňa nároky modernej doby. Veľká sála má kapacitu 1 140 miest výlučne na sedenie, pričom niekdajšie zjazdové centrum zaostáva aj v technickom vybavení.

Aj preto sa pri prestavbe Istropolisu počíta s tým, že nová sála bude mať 3 000 miest na sedenie a v kombinácii so státím až 5 000 miest. Ďalším prínosom bude kvalitnejšia akustika a nové osvetľovacie systémy.

„Sála bude schopná hosťovať niekoľko podujatí v rýchlom časovom slede za sebou, čo zlepší nielen jej kvalitu, ale aj rôznorodosť podujatí, ktoré sa tu budú môcť konať,“ hovorí Jeroen Dirckx zo štúdia KCAP, ktoré sa podieľalo na príprave Nového Istropolisu.

Okrem toho dokáže nová sála uspokojiť viacerých organizátorov podujatí naraz, keďže sa bude dať rozdeliť na viaceré časti.

Ekologickejšia vízia pre Bratislavu

Nový Istropolis nebude len o kultúrnom zážitku, ale stane sa aj novou neoddeliteľnou súčasťou mestskej štvrte. Bude disponovať atraktívnymi vonkajšími prvkami a počíta s tým, že verejné priestory s prístupnou zeleňou rozšíri o 50 percent.

„Verejný priestor okolo Istropolisu sa zlepší. Parkovanie bude umiestnené pod zemou, pribudne pešia zóna bez áut, viac zelene aj dobre využiteľné priestranstvo,“ prezrádza Martin Sobota z architektonického štúdia Cityforster.

Návštevníci si budú môcť v jeho okolí sadnúť na lavičku v zákutiach s tieňom a budú mať výhľad na fontánu či kvety. Trnavské mýto tak ožije podobne, ako žilo pred postavením Domu odborov.

„Verejné priestory budú mať rôznu veľkosť aj charakter a podporia množstvo mestských aktivít. Od vonkajších umeleckých inštalácií cez koncerty až po priestory vyhradené pre deti,“ vykresľuje okolie Nového Istropolisu Dirckx.

Svetový projekt s národným charakterom

K detailom návrhu sály boli prizvaní experti z Charcoalblue, no úzka spolupráca prebiehala aj s lokálnymi architektmi zo štúdia Pantograph, ktorí prispôsobili svetové nápady lokálnym potrebám.

„V spolupráci s Charcoalblue vznikla sála so skutočne unikátnym dizajnom. Nie je to len nudná škatuľa na topánky, ale veľmi špecifický oválny priestor, ktorý ľudí vťahuje do samotnej akcie a umožňuje usporiadať niekoľko podujatí naraz,“ hovorí Dirckx.

Výsledkom je plne funkčná sála s podpisom svetovej architektúry. Jej interiér je prispôsobený moderným potrebám kultúry a verejné priestory sú navrhnuté v súlade s dnešnými environmentálnymi princípmi.

Zachová sa dobré zo starého

Napriek modernému prevedeniu sa v návrhu Nového Istropolisu podarilo zachrániť aj starý Istropolis. K novému konceptu sa totiž pristupuje citlivo a nehrozí zrovnávanie so zemou. Budú sa v ňom opätovne používať viaceré umelecké diela aj materiály z pôvodnej budovy.

„Našli sme v nich isté čaro a hodnotu a snažili sme sa ich zakomponovať do návrhov tak, aby vdýchli konkrétny architektonický ráz budove a okolitému priestoru,“ tvrdí Dirckx.

Umelecké diela z Domu odborov budú bližšie ľuďom, keďže budú prístupnejšie a viac na očiach. Fontána Pavla Mikšíka získa dôstojnejšie miesto, vyniknú aj pôvodné stožiare, lampy vonkajšieho osvetlenia aj vlajkosláva Jozefa Vachálka. Významné miesto v projekte kultúrnej sály nájde aj svetlíkový strop vo foyeri.

V interiéroch sa počíta s reprezentatívnym umiestnením vitráže Milana Dobeša, opätovné využitie nájde aj kubánsky mramor a novovytvorený verejný priestor v exteriéri ráta aj so vznikom nových umeleckých diel.

Zážitok pre umelcov aj divákov

Dizajn sály v Novom Istropolise bude v prvom rade o zážitku, čo umožní nové oválne usporiadanie sály. Ponúkne to intímne prepojenie medzi vystupujúcimi a divákmi, ale zároveň prinesie možnosť usporiadania veľkých podujatí. Sálu možno rozdeliť na dve či dokonca tri menšie sály, ktoré zvládnu hosťovať niekoľko podujatí naraz.

„Pre divákov bude návšteva Nového Istropolisu zážitkom. Od príchodu do veľmi živého verejného priestoru plného kaviarní a reštaurácií až po vstup do foyeru. Následne príde k zážitku zo sály, kde budú mať vďaka jej tvaru všetky sedadlá skvelý výhľad a bude tam aj výborná kvalita zvuku,“ hovorí Dirckx.

Okrem toho sála poskytne plnohodnotné zázemie svetovej úrovne telesám zahraničnej i domácej produkcie. Poslúži rozmanitému publiku od milovníkov hudobných koncertov cez tie popové, rockové, klasické, jazzové alebo tanečné až po prednášky a konferencie. Za kvalitnou kultúrou tak už nebude potrebné cestovať za hranice.

