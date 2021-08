Prietok do Dunaja pre poruchu zvýšili, v stredu sa vráti do normálu

Udalosť nič neohrozila.

10. aug 2021 o 17:29 TASR

BRATISLAVA. Vodohospodárska výstavba (VV) v pondelok (9. 8.) zvýšila prietoky do starého koryta Dunaja. Súviselo to s poruchou na zapuzdrenej rozvodni. V stredu (11. 8.) sa prietokový režim vráti do normálu, Slovenský rybársky zväz (SRZ) bude dohliadať na ochranu rýb a iných živočíchov, aby neuviazli medzi kameňmi. TASR o tom informovala kancelária generálneho riaditeľa VV.

Zvýšené prietoky sú v súlade s manipulačným poriadkom vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros, do starého koryta Dunaja sa prepúšťali cez haťové polia. VV o tom informovala aj Štátnu ochranu prírody SR a SRZ.

"Zvýšenie prietokov súviselo s poruchou na 400-kilovoltovej zapuzdrenej rozvodni, ku ktorej došlo v pondelok v ranných hodinách a ktorú sa podarilo zamestnancom VV ešte v ten deň predpoludním lokalizovať," uviedli vodohospodári.

Doplnili, že rozvodne a turbíny napojené do 400-kilovoltového elektrizačného systému boli vďaka premanipulovaniu zapojenia rozvodne v pondelok postupne uvedené do prevádzky.

Udalosť podľa VV neohrozila životy, zdravie či majetky obyvateľov, ani bezpečnosť objektov vodnej stavby.

VV zavedie pôvodný prietok v stredu o 9.00 h, keď zatvorí hať v inundácii, čiže v opakovane zaplavovaných územiach, na stupni Čunovo.

"Pri následnej úprave prietoku do pôvodného režimu, keď dôjde k zastaveniu týchto zvýšených prietokov cez hať v inundácii, má byť v stredu prítomný aj Slovenský rybársky zväz, ktorý bude dohliadať na ochranu rýb a ostatných vodných živočíchov, aby neuviazli medzi kameňmi," ozrejmili vodohospodári. V prípade nechceného uviaznutia zabezpečia rybári návrat živočíchov späť do vody.