Vodohospodári súhlasia s člnkovaním na Chorvátskom ramene

Súhlas bude potrebný aj od iných štátnych inštitúcií.

8. aug 2021 o 13:47 TASR

BRATISLAVA. Slovenský vodohospodársky podnik súhlasí so zámerom člnkovania na Chorvátskom ramene, s ktorým pred časom prišla bratislavská Petržalka.

Súhlasné stanovisko k žiadosti mestskej časti malo byť podpísané a následne zaslané.

Pre TASR to uviedol Marián Bocák, hovorca SVP, ktorý je správcom Chorvátskeho ramena.

"SVP vo všeobecnosti podporuje aktivity, ktoré sú zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia, rozvoj danej lokality a cestovného ruchu," povedal Bocák.

Pretože je však v lokalite evidovaný výskyt mnohých chránených rastlín a živočíchov a aj samotné Chorvátske rameno je čiastočne chráneným areálom, súhlas bude podľa neho potrebný aj od iných štátnych inštitúcií.

SVP zároveň upozorňuje, že v prípade realizácie projektu by bolo potrebné dodržať viaceré podmienky. Napríklad mať len jedno stanovište na nástup a výstup, ktoré bude náležite upravené a udržiavané.

Činnosť by sa mala zároveň vykonávať len v období, keď je hladina znižovaná (od marca/apríla do novembra/decembra), v čase kosieb a údržby by mala byť plavba zastavená.

Cieľom zámeru možného sprístupnenia Chorvátskeho ramena pre malé bezmotorové plavidlá je zatraktívnenie lokality a využitie potenciálu tohto mestotvorného prvku na náučné spoznávanie fauny a flóry nielen z pohľadu pešej perspektívy.

Dôraz sa kladie na súlad s ochranou prírody a dlhodobo udržateľný cestovný ruch. Plánovaná trasa má dĺžku 1,1 kilometra a vedie pri jazere Veľký Draždiak až po vojenský bunker B-S 13. Ide o časť, ktorá nebude dotknutá výstavbou predĺženej električkovej trasy. Na ukotvenie plavidiel by malo slúžiť najmä prístavné mólo pod mostom pri nemocnici na Antolskej ulici. V rámci zámeru sa počíta s tromi lodičkami, spustenie je predbežne naplánované na marec 2022.

Chorvátske rameno verejnosť okrem rybárov s príslušnými povoleniami alebo zimných korčuliarov využívať nemôže.