Akcia v Sysľovských poliach nemôže ohroziť živočíchy, reaguje farár

Inšpektori budú spolu s ochranármi a políciou kontrolovať vstup.

7. aug 2021 o 13:05 TASR

BRATISLVA. Približne dvojhodinová akcia v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia s malou skupinou ľudí nemôže ohroziť chránené živočíchy. Pre TASR to uviedol farár rímskokatolíckej cirkvi farnosti Bratislava-Rusovce Július Marián Prachár, ktorý akciu organizuje.

Reagoval tak na piatkovú výzvu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, aby sa ľudia na slávnosti v utorok nezúčastnili.

Prachár približuje, že v utorok je sviatok svätého Vavrinca, ktorému bol zasvätený kostol na Laurinom majeri. Postavený bol v súčasnom chránenom území Sysľovské polia.

"Ide o malú spomienkovú slávnosť, pripomienky zločinov komunizmu a malé zmiernenie krívd minulosti," poznamenal farár.

Inšpekcia upozornila, že hromadný pohyb ľudí a hlasný hudobný sprievod v citlivom období môže podľa nej ohroziť celkovú populáciu dropa na území Slovenska. Sysľovské polia sú najvýznamnejším územím s výskytom dropa fúzatého a sokola červenonohého na Slovensku.

"Mláďatá dropa veľkého sú už dávno vonku z hniezda a na ceste k Laurinmu majeru niet jedinej búdky pre chráneného sokola," tvrdí Prachár.

Udalosť podľa neho nie je v rozpore s legislatívou ochrany prírody a dokazuje to aj vyjadrenie štátneho úradu, ktorý poukazuje na krátke povolenie akcie v Sysľovských poliach.

Inšpektori budú spolu s ochranármi a políciou v utorok kontrolovať vstup do v Chráneného vtáčieho územia a pohyb osôb mimo turistického chodníka. V prípade porušenia zákona môžu ľudia dostať pokutu priamo na mieste, a to až do výšky 300 eur.

"Avizované vysoké pokuty za porušenie zákazu vstupu pripomínajú zneužívanie moci minulej totality," skonštatoval Prachár s tým, že ani pre zvieratá by národ nemal zabúdať na minulosť.

Sysľovské polia sa za chránené vtáčie územie vyhlásili v roku 2006. Účelom je ochrana biotopov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a taktiež zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Vláda minulý rok prijala program starostlivosti o toto chránené územie. Jeho cieľom je okrem iného zlepšiť súčasný nepriaznivý stav druhov.