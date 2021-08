Polícia začala pre posprejované budovy v Bratislave trestné stíhanie

Mestská časť Staré Mesto počínanie odsúdila.

4. aug 2021 o 15:52 TASR

BRATISLAVA. Polícia začala pre posprejovanie viacerých budov v historickom centre Bratislavy červenými nápismi, ako "trans is beauty", "queer power", "god is trans" či "queer revolution is coming", trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci.

V prípade preukázania viny pred súdom hrozí doposiaľ neznámemu páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Popísaním fasád viacerých budov bola podľa polície spôsobená škoda, ktorej celková výška je predmetom dokazovania.

Posprejovaná bola fasáda budovy na Klobúčnickej ulici, Starej radnice na Hlavnom námestí v Bratislave či bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí.

Červené nápisy sa objavili najmä na cirkevných budovách. Bratislavská arcidiecéza eviduje posprejovaný kláštorný kostol Milosrdných bratov, ale aj objekty uršulínok, františkánov, kapucínov a jezuitov.

"V danej lokalite sa nachádza mestský kamerový systém a v súčasnosti analyzujeme zábery, ktoré môžu pomôcť zadržať páchateľa," uviedli v utorok (3. 8.) pre TASR z bratislavskej mestskej polície.

Mestská časť Staré Mesto takéto počínanie odsúdila. "Za žiadnych okolností nie je možné sympatizovať s ničením a devastáciou. Okrem toho, že posprejované objekty sú vizuálnym smogom, majiteľom poškodených budov vznikajú reálne škody a majú náklady s odstraňovaním," podotkla samospráva.

Riaditeľ arcibiskupského úradu Tibor Hajdu pre TASR uviedol, že je to poľutovaniahodný čin, ktorý spôsobil nemalé materiálne škody. "Bude náročné a veľmi prácne poškodené priečelia obnoviť," uviedol.