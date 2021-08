Práce na zvyšných úsekoch D4 a R7 sú v podstate dokončené, potvrdil zhotoviteľ

Na prepojenie D1 s D4 si musia vodiči počkať niekoľko rokov,

4. aug 2021 o 13:47 SITA

BRATISLAVA. Zvyšné práce na troch chýbajúcich úsekoch diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v Bratislave a okolí v dĺžke zhruba 18 kilometrov sú v podstate dokončené.

Pre agentúru SITA to v stredu potvrdila spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., ktorá je hlavným zhotoviteľom nultého (juhovýchodného) obchvatu hlavného mesta na D4 a priľahlej R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov v rámci PPP projektu.



"Zostávajúce úseky vozoviek budú pripravené na použitie v priebehu konca augusta a septembra 2021. Tešíme sa na potvrdenie ministerstva dopravy, aby sme súčasne otvorili tieto úseky vozoviek pre dopravu a verejnosť," uviedol zhotoviteľ o dokončení posledných úsekov D4 a R7.

Zároveň tvrdí, že časť úseku R7 z Bajkalskej ulice po križovatku Bratislava, Juh je možné otvoriť aj bez toho, aby bola úplne dokončená križovatka Nivy (Prievoz), kde sa začína táto časť R7. "Očakávame, že úsek R7 z Bajkalskej bude pripravený na použitie začiatkom septembra. Pokiaľ to potvrdí ministerstvo dopravy, môže byť súčasne otvorený aj pre premávku," dodala spoločnosť D4R7 Construction.



Na uvedenie do prevádzky čakajú úseky D4 Bratislava, Jarovce - Bratislava, Juh, vrátane dunajského súmostia s hlavným Lužným mostom, ako aj D4 Bratislava, Východ - Bratislava, Rača a R7 Bratislava, Nivy - Bratislava, Juh. V prevádzke sú už úseky v dĺžke takmer 41 kilometrov - R7 Bratislava, Juh - Šamorín, Západ - Holice spolu s časťou D4 Bratislava, Juh - Bratislava, Podunajské Biskupice od júla 2020 a D4 Bratislava, Podunajské Biskupice - Bratislava, Vrakuňa - Bratislava, Východ od vlaňajšieho novembra, resp. od februára tohto roka. Trasy D4 a R7 sa prepájajú v križovatke Bratislava, Juh.



Na prepojenie D1 s D4 si musia vodiči počkať niekoľko rokov, pravdepodobne najskôr do roku 2024, v závislosti od trvania verejného obstarávania a výstavby napájacích vetiev.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zatiaľ pripravuje súťaž na tieto práce v rámci plánovaného rozšírenia úseku D1 Bratislava - Triblavina. Prepojenie D1 a D4 by podľa predpokladov NDS mohlo byť realitou približne po dvoch rokoch od začiatku týchto prác.