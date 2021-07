Blíži sa ďalší protest, polícia avizuje udržanie poriadku

30. júl 2021 o 10:40 (aktualizované 30. júl 2021 o 13:52) SITA

BRATISLAVA. V súvislosti s avizovanými verejnými zhromaždeniami, ktoré sa v priebehu dnešného dňa uskutočnia na území Bratislavy, prijala bratislavská polícia adekvátne opatrenia.

Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocujú s dôrazom na ochranu života, zdravia a majetku občanov.

„V prípade, ak by došlo k narušeniu verejného poriadku alebo k páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore SR využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku," uvádza polícia.

Heger: Nemôžu obmedzovať ostatných

"K takému niečomu nesmie dochádzať a je úlohou polície, aby takéto zhromaždenia zvládla," vyhlásil k štvrtkovým protestom predseda vlády Eduard Heger.

Výdobytok demokracie podľa Hegera je v tom, že ľudia môžu prejaviť svoj názor. Mali by to však robiť, ako tvrdí, slušne a bez toho, aby obmedzovali slobodu druhých.

"Polícia by mala takéto zhromaždenia regulovať, aby mohli vyjadriť svoj názor, ale v žiadnom prípade neohrozovali ostatných ľudí. Vrátane novinárov, ktorí si robia len svoju prácu," skonštatoval Heger.

Odporcovia očkovania na dnešok avizovali pokračovanie protestu, pri ktorom vo štvrtok 29. júla zablokovali dopravu v centre hlavného mesta.

Na 17:00 ohlásila zhromaždenie aj politická strana Progresívne Slovensko. Tá chce naopak očkovanie podporiť.

SaS: Bola to hanba

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva políciu, aby sa nezopakovala situácia zo štvrtka. V stanovisku, ktoré zaslal hovorca liberálov Ondrej Šprlák, zároveň poslanecký klub SaS odsúdil agresívne a vulgárne správanie demonštrantov.



„Napriek tomu, že kričia hoaxy o tom, ako sa im zasahuje do ľudských práv očkovaním, zasiahli oni svojím konaním do práv všetkých slušných ľudí. Bolo zahanbujúce vidieť, ako sa títo ľudia neštítili preniesť svoje agresívne správanie zo sociálnych sietí aj na ulicu a na novinárov," priblížila SaS.



Poslanci za stranu preto vyzvali políciu, aby zabezpečila poriadok a priechodnosť dopravy a aby neboli obmedzovaní ľudia, „ktorí chodia normálne do práce".

„Ak by sa podobná situácia zo štvrtka zopakovala aj dnes, považovali by sme to za závažné zlyhanie policajného vedenia," dodala strana.