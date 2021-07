Okolie hríbikovej fontány v Karlovej Vsi čaká rekonštrukcia

Predmetom rekonštrukcie budú spevnené plochy okolo fontány a výmena kamennej dlažby.

29. júl 2021 o 14:58 SITA

BRATISLAVA. Okolie hríbikovej fontány v bratislavskej Karlovej Vsi čaká rekonštrukcia. „Vďaka trom mestským poslancom za Karlovu Ves - Dane Čahojovej, Branislavovi Záhradníkovi a Petrovi Lenčovi, bolo z poslaneckých priorít vyčlenených z bratislavského rozpočtu 60-tisíc eur," informuje mestská časť na svojej webovej stránke.

„Predmetom rekonštrukcie budú spevnené plochy okolo fontány a výmena kamennej dlažby. Mesto je vo fáze prípravy procesu obstarávania s plánovaným termínom rekonštrukcie august až október,“ uviedla hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

„Poškodenie dlažby v okolí fontány majú na svedomí poveternostné podmienky, ale aj nevhodné zaobchádzanie zo strany jej návštevníkov," upozorňuje Karlova Ves, ktorá ako príklad uvádza mládež na skateboardoch a kolobežkách. „Tieto aktivity by sa mali už čoskoro presunúť cez cestu do novovybudovaného parku. Ten má obsahovať aj prvky pre tento druh športov. Absencia tvrdých nárazov by tak mohla predĺžiť životnosť nového povrchu v okolí fontány," uzatvára mestská časť.



Okolie Jurigovho námestia v Karlovej Vsi má za sebou už niekoľko väčších aj menších úprav. Nový asfaltový povrch dostalo parkovisko za malým kostolom sv. Michala, opravili strechu a fasádu kultúrneho domu na Molecovej, uskutočnilo sa niekoľko etáp opravy karloveskej knižnice, pribudla nová zeleň v okolí hríbikovej fontány, zábrany proti holubom, opravy odtokových žľabov, aktuálne budujú mestský športový park za čerpacou stanicou. Chystá sa tiež architektonická súťaž návrhov na celkovú obnovu námestia.