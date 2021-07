Od Mlynských nív po Račianske mýto zriadia bus pruhy

Pruhy sa týkajú Karadžičovej a Legionárskej ulice.

16. júl 2021 o 16:07 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave na Karadžičovej a Legionárskej pribudnú vyhradené jazdné pruhy pre verejnú dopravu, takzvané bus pruhy.

Vyznačovať ich začnú od pondelka 19. júla v smere od ulice Mlynské Nivy po Račianske mýto.

V tomto úseku premáva v dopravnej špičke 37 spojov verejnej hromadnej dopravy s prepravnou kapacitou 2 900 cestujúcich. Na sociálnej sieti o tom informuje hlavné mesto.

Vďaka novému bus pruhu majú podľa magistrátu ušetriť tisícky cestujúcich verejnou dopravou v priemere šesť minút jazdnej doby na tomto úseku, v porovnaní s bežnou popoludňajšou špičkou pred pandémiou ochorenia COVID-19.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Keďže zápchy spôsobujú nepravidelné meškania spojov, vďaka novému bus pruhu budú spoje verejnej dopravy zároveň lepšie dodržiavať grafikon," deklaruje samospráva. Podľa nového značenie budú môcť využívať bus pruh aj cyklisti.

Jazda po pravom okraji vozovky je pre cyklistov podľa mesta bezpečnejšia ako jazda v ľavom pruhu, kde cyklistov môžu ohrozovať vozidlá z oboch strán.

Pre zachovanie dopravnej kapacity na Legionárskej (v smere od Krížnej na Račianske mýto) pribudne k existujúcim dvom jazdným pruhom pre automobilovú dopravu tretí pruh pre verejnú dopravu.

Aby v tomto smere mohli vzniknúť tri pruhy, šírka komunikácie v opačnom smere (od Račianskeho mýta na Krížnu) bude znížená a na väčšine úseku bude iba jeden jazdný pruh pre všetky vozidlá.

"Táto zmena by nemala mať negatívny dosah na dopravu, keďže už dnes sa doprava od Račianskeho mýta na Legionársku napája v jednom jazdnom pruhu a pred križovatkou s Krížnou bude zachovaný súčasný počet jazdných pruhov," deklaruje mesto.

Nová organizácia dopravy znamená, že vozidlá už nebudú môcť odbočiť doľava z Legionárskej (v smere od Račianskeho mýta) na Belehradskú. V tomto smere totiž už bude len jeden jazdný pruh a odbočujúce autá by blokovali dopravu.

"Pre vjazd na Belehradskú bude nutné zvoliť trasu po Šancovej, odbočiť na Trnavskom mýte pri tržnici doprava na Krížnu, následne doprava na Legionársku a doprava na Belehradskú," vysvetlil magistrát.

Tvrdí, že nie je možné zabezpečiť preferenciu MHD na Legionárskej inou organizáciou dopravy, ktorá by bezpečným spôsobom zachovala súčasné ľavé odbočenie na Belehradskú. Zmenou zároveň očakáva zníženie tranzitnej automobilovej dopravy cez Belehradskú.

Odstraňovanie existujúceho vodorovného dopravného značenia bude mimo dopravnej špičky, a to v čase od 10.00 do 14.00 h a od 18.00 do 22.00 h. Nové značenie bude realizované v nočných hodinách.