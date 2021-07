Dopravný podnik plánuje využiť Starý most aj pre autobusy

Pripravuje sa už úpravu petržalského zjazdu z mosta.

16. júl 2021 o 11:28 TASR

BRATISLAVA. Dopravný podnik Bratislava, ktorý v hlavnom meste prevádzkuje MHD, plánuje využiť Starý most aj pre autobusovú dopravu, a to najmä počas výluk električkovej dopravy do bratislavskej Petržalky.

Pre TASR to potvrdil hovorca DPB Martin Chlebovec.

Dopravca už pripravuje úpravu petržalského zjazdu z mosta, aby bol umožnený prejazd aj dlhších autobusov a ich vzájomné bezpečné obchádzanie.

"Zjazd bude slúžiť pre náhradnú autobusovú linku X3, ktorá je nasadzovaná v prípade výluk električkovej dopravy do Petržalky – napríklad ak sa stane nehoda," uviedol pre TASR Chlebovec.

Náhradná doprava má vďaka tejto úprave do značnej miery kopírovať trasu električky a zastaví aj na niektorých električkových zastávkach. Zatiaľ čo v súčasnosti musí premávať až cez Most Apollo, po novom privezie cestujúcich priamo do centra mesta na zastávku Centrum.

"Predpokladané spustenie tejto možnosti je od 1. septembra," podotkol hovorca DPB.