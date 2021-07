Vajnorský komunitný vinohrad chce inšpirovať

Obnovený vinohrad Široké je živou pripomienkou vinohradníctva vo Vajnoroch.

20. júl 2021 o 16:03 Jana Liptáková

"Nudíte se?! Kupte si medvídka mývala!" hovorí, či priam kričí Jaromír Hanzlík v kultovom filme Postřižiny.

Milan Kodnár, predseda Vajnorského vinohradníckeho spolku, výrok parafrázoval na "Kto chce prácu, nech si nájde vinicu". O tom, že je to do slova a do písmena pravda, sa presvedčil aj s ďalšími nadšencami pri obnove vinohradu Široké a jeho premene na komunitný vinohrad vo vajnorskom chotári.

"Sme presvedčení, že vinohrady, okrem ich hospodárskej funkcie, patria ku kultúrnej krajine a k historickému dedičstvu, ktoré nám zanechali naši predkovia a ktoré si treba opatrovať a chrániť ako rodinné striebro. Preto sme sa spojili a vo voľnom čase obnovujeme spustnuté a zarastené vinohrady prírode blízkym spôsobom," hovorí predseda spolku.

Tŕnisté začiatky komunitného vinohradu

Všetko sa to začalo, keď Poľnohospodárske družstvo Vajnory vrátilo takmer zo dňa na deň približne 110 hektárov viníc ich pôvodným majiteľom.

"Asi týždeň pred Silvestrom nám z družstva napísali, že k 1. januáru nám vracajú vinohrady," zaspomínal Oldřich Španiel počas Víkendu otvorených parkov a záhrad koncom júna, do ktorého sa zapojil aj komunitný vinohrad Široké. Španiel sa do Vajnôr priženil z Čiech a jeho manželka Zdenka je jednou z približne 200 vlastníkov vinohradu Široké s rozlohou 1,1 hektára.

Družstvo im vrátilo vinohrad niekoľko rokov nestrihaný, zanedbaný a zarastený, najmä šípovými ružami. Manželia si však povedali, že to v takom stave nemôžu nechať.

Strihanie zanedbaného vinohradu. (zdroj: Via Vitis – Vajnorský vinohradnícky spolok)

"Manžel zobral nožnice a začal strihať prvý," hovorí Zdenka Španielová. Vyslobodzovať korene viniča z trávy, buriny, náletových drevín a šípových ruží bola skutočná drina.

Myšlienka obnoviť zanedbanú vinicu sa zapáčila ďalším majiteľom a nadšencom až tak, že sa z nej rozhodli vybudovať komunitný vinohrad. Najprv sa skontaktovali s pôvodnými majiteľmi a dohodli sa s nimi na spolupráci a prenájme.

Takisto oživili Vajnorský vinohradnícky spolok , ktorý dostal nový prívlastok Via Vitis (Cesta viniča). Pôvodný spolok bol založený v roku 2003 a primárne sa venoval organizovaniu dožinkov, hodov či prezentácii vajnorského vína.

"Stále nám však chýbala prezentácia stáročného prepojenia Vajnôr s vinohradmi. Vybudovať komunitnú vinicu sa nám zdalo ako dobrá a zaujímavá myšlienka," hovorí Kodnár.

Vinohrad sa nachádza vo vajnorskom chotári na úbočí Malých Karpát medzi Račianskym a Svätojurským chotárom.

Kodnár upozorňuje, že vinohrad pustne veľmi rýchlo. "Prejde päť - šesť rokov a vinohrad je v podstate nezachrániteľný," upozorňuje. Vinohrad Široké nebol obrábaný približne dva - tri roky, takže bol vo "veľmi zachrániteľnom štádiu".

Milan Kodnár, predseda Vajnorského vinohradníckeho spolku, vpravo, podáva výklad o histórii vinohradníctva v Bratislave. (zdroj: Via Vitis – Vajnorský vinohradnícky spolok)

Samotný vinohrad Široké sa skladá z dvoch častí. Jedna bola v horšom stave, preto pri jej obnove museli prikročiť k radikálnemu záchrannému rezu, aby vôbec bolo možné pokračovať v jeho obhospodarovaní.

Ako vyzerali vinice v nedávnej minulosti, možno vidieť na zarastenom vinohrade pod Širokým.

Na obnove vinohradu pracuje približne desať skalných vo svojich voľných chvíľkach. "Sme tu prakticky každý víkend, ale našťastie už sa začínajú ľudia trošku viac aktivovať a našli sme aj dobrovoľníkov, aj mladých ľudí, ktorí majú záujem starať sa o vinice."

Jedným z nich je Richard Klimeš z bratislavského Starého Mesta, ktorý sa k nim pripojil zhruba v marci po tom, ako na nich narazil na sociálnych sieťach.

Richard Klimeš z bratislavského Starého Mesta je jedným z nadšencov, ktorí pracujú na obnove vinohradu Široké. (zdroj: Via Vitis – Vajnorský vinohradnícky spolok)

"Rozhodol som sa, že priložím ruku k dielu a tak sa mi to zapáčilo, že som ostal," hovorí Klimeš, ktorý dovtedy nemal s obrábaním vinohradu žiadne skúsenosti. "Adoptoval" si dva riadky, o ktoré sa stará.

"Ostatní členovia ma učia, ako vinič strihať, vyplievať a robiť iné zelené práce. Učím sa za pochodu," hovorí.

Keď nestíha, ostatní mu pomôžu. Keď nestíhajú oni, pomôže Klimeš. Presne podľa princípov komunitnej vinice - všetci sa starajú o všetko.

V tejto vinici to inak ani nejde, keďže pôvodné pozemky boli zjednotené. Na nich potom družstevníci vysadili vinič do riadkov, ktoré vedú naprieč svahom, teda v smere kolmom na pôvodnú výsadku.

Na efektívnejšiu starostlivosť zatiaľ nemajú mechanizáciu. "Len pokosiť Široké bežnou kosačkou trvá šesť hodín," hovorí Kodnár.

Aká bude tento rok úroda, ešte nevedia odhadnúť. Po radikálnom reze predpokladajú približne 300 kilogramov. V budúcnosti by ju už znova mali rátať v tonách.

Vo vinohrade pestujú najmä bielu odrodu Müller Thurgau, ktorou družstevníci nahradili pôvodne pestované odrody ako Silvánske zelené či rôzne rizlingy.

Keďže sa rozhodli ísť cestou výroby naturálnych vín a bio hospodárenia, nepoužívajú umelé hnojivá a postrihaný vinič nepália, ale mulčujú.

"Snažíme sa vrátiť všetky živiny naspäť do zeme a vyrábať vína čím bližšie prírode," hovorí Kodnár.

Révová búda, náučný chodník a vyhliadka

Plány Vinohradníckeho spolku sa neobmedzujú len na obnovu vinohradu Široké. Radi by obnovili aj vinohradnícke studničky, vybudovali náučný chodník a vyhliadku na prenajatej plošinke niekoľko desiatok metrov nad vinohradom, ktorá už dnes ponúka neobvyklý výhľad na mesto aj s Bratislavským hradom.

Výhľad z miesta, kde v budúcnosti bude stáť vyhliadka. (zdroj: Jana Liptáková)

Na pravom okraji vinohradu už rastie kópia takzvanej révovej búdy, do akej sa vinohradníci ukrývali pred dažďom alebo slnkom. Stavali ich z kameňov, ktoré vykopali počas obrábania vinohradu, a z toho, čo im dal les a vinice.

Väčšinou mali základ približne dva krát tri metre a kamenné múry vysoké najviac jeden meter v tvare U. Na nich vybudovali krov z agátových brvien. Ako škridla im poslúžili snopy z odrezkov z vinohradu pospájané drôtom.

Oldřich Španiel ukazuje zväzok odrezkov, ktoré slúžili ako škridly na révových búdach. (zdroj: Jana Liptáková)

"Keď pršalo, voda stekala po odrezkoch a vnútri bolo sucho," hovorí Španiel, ktorý na replike búdy pracuje už od marca. Odhaduje, že ju dokončia do roka.

Na ukážku plánujú vysadiť aj rôzne druhy hrozna, aby návštevníci videli, čo všetko sa tu v minulosti pestovalo. Takisto by tu chceli organizovať rôzne akcie.

Obnova ako inšpirácia

Radi by ukázali, že aj zanedbaný vinohrad sa dá zachrániť a zároveň tak inšpirovali ďalších.

"Ak aj vy máte záujem obnoviť nejaký vinohrad, vytvorte komunitu. Sme ochotní spolupracovať, podieľať sa radami aj na mechanizmoch, pretože len ako komunita môžeme niečo dosiahnuť," hovorí Kodnár.

Oldřich Španiel by bol rád, keby sa podarilo pritiahnuť mladých ľudí, aby zistili, koľko práce si výroba vína vyžaduje. Pre jeho manželku je dôležité aj niečo iné: "Pre mňa vytvorenie komunitného vinohradu znamená, že tieto vinice ostanú vinicami a nezmenia sa na stavebný pozemok," hovorí Zdenka Španielová.