Bratislavské prevádzky cítia úbytok návštevníkov, žiadajú podporu

Poklesy návštevnosti sú veľmi extrémne, tvrdia organizácie v cestovnom ruchu.

12. júl 2021 o 14:21 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava zažíva extrémne poklesy a prepady návštevnosti, ktoré neboli pred letom očakávané.

Hoci boli podnikatelia v oblasti cestovného ruchu po minulom roku pripravení aspoň na istú mieru oživenia, nachádzajú sa v neľahkej situácii.

Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo predstavenstvo mestskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB).

Extrémne poklesy návštevnosti

Dôvodom poklesu cestovného ruchu sú nielen neustále sa meniace rozhodnutia štátu, ale aj pomalá a málo adresná finančná pomoc. Segment preto žiada nápravu.

"Myslíme si, že Bratislava zažíva to, čo bude zažívať cestovný ruch na jeseň na celom Slovensku. Zažívame to medzi prvými. Poklesy návštevnosti sú veľmi extrémne, Bratislava zažíva v tomto roku extrémne náročnú situáciu," skonštatoval predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.

Základom problému je vytvorenie negatívnej pozície pre podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu.

Pomalá a neadresná finančná pomoc

Mnohí z nich poukazujú na to, že finančná pomoc zo strany štátu je veľmi pomalá a neadresná, pričom niektoré straty sú nenávratné. Poukazujú tiež na odliv zamestnancov, ktorí tento segment vidia dlhodobo ako neistý.

Jedným z apelov smerom na vládu je prehodnotenie finančných schém pomoci na jeseň.

"Keďže budú veľké výpadky a zatiaľ sa neuvažuje o schémach podpory, ktoré by mali byť adresované na jeseň podnikateľom, je to niečo, čo by sa malo prehodnotiť," zdôraznil Grežo.

Cestovný ruch tiež požaduje, aby informácie zo strany vlády chodili včas, boli konzistentné a dalo sa s nimi pracovať v dostatočnom predstihu, nie na poslednú chvíľu. BTB by preto uvítala, keby bola prizývaná aj na rokovania pandemickej komisie.

"Stalo sa, že podmienky, ktoré sa sformulovali pred letom, zasiahli mnohých lodiarov na trase. Mnohí vyplávali a ocitli sa v situácii, že nemohli reagovať na zmenu, a teraz lode kotvia pred Bratislavou," približuje BTB.

Bratislavu držali zahraniční turisti

Podpredseda BTB Martin Volek zastupujúci sprievodcov a cestovné kancelárie hovorí o "pohrebe" cestovného ruchu v Bratislave.

Hoci hlavné mesto víta každého Slováka, domáci cestovný ruch Bratislavu nezachráni, keďže 70 percent návštevníkov tvoria zahraniční turisti a už vlani zaznamenalo mesto ich prepad o 80 percent. Cestovné kancelárie zažívajú storná na dennej báze.

"Pomohlo by, ako je to všade vo svete, keby destináciu mohli navštíviť zaočkovaní a otestovaní turisti," podotkol s tým, že Bratislava by mala byť pre nich rovnako bezpečná.

O neistote a nestabilite hovorí tiež kongresový cestovný ruch, za tragédiu označujú situáciu mestské hotely, ktoré hlásia vyťaženosť na desať až 30 percent.