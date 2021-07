Na bratislavskom letisku je k dispozícii mobilné odberové miesto

Cestujúci sa môžu otestovať sa antigénovým alebo PCR testom pred odletom alebo po prílete.

2. júl 2021 o 15:25 TASR

BRATISLAVA. Mobilné odberové miesto (MOM) na testovanie ochorenia COVID-19 je dostupné aj na bratislavskom letisku.

Cestujúci tak budú mať možnosť otestovať sa antigénovým alebo PCR testom bezprostredne pred odletom alebo po prílete, s potvrdením v anglickom a slovenskom jazyku.

Informoval o tom Matúš Hrabovský, hovorca Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS).

V snahe uľahčiť bezpečné cestovanie otvorilo podľa Hrabovského bratislavské letisko, v spolupráci so spoločnosťou Unilabs Slovensko, odberové miesto priamo pred budovou terminálu.

Spresnil, že odberové miesto bude otvorené každý deň v čase od 7.00 do 19.00 h, s vyhradenou technickou prestávkou od 12.00 do 13.30 h. Objednať sa bude možné priamo na mieste v závislosti od aktuálnej vyťaženosti.

K dispozícii sú - PCR vyšetrenie COVID-19 s odberom vzorky formou výteru (so štandardným doručením výsledku do 24 hodín od vykonania odberu), ako aj PCR vyšetrenie COVID-19 s odberom vzorky formou kloktania (s doručením výsledku do 24 hodín od odberu).

K dispozícii sú aj zrýchlené PCR vyšetrenia COVID-19 s odberom vzorky formou výteru, respektíve kloktania (s doručením výsledku do 6 hodín od odberu). Možno absolvovať aj antigénové vyšetrenie na COVID-19 (s výsledkom do 30 minút od odberu).

"Možnosti testovania na letisku sme naklonení už dlhšie, keďže evidujeme časté otázky a záujem verejnosti o túto službu. Letisko M. R. Štefánika sa tak opäť priblížilo štandardu väčších európskych letísk," dodal člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ letiska Imrich Ancin.