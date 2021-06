Na Turnianskej ulici v Petržalke vznikne nová škôlka pre 90 detí

Projekt zahŕňa aj ihrisko.

30. jún 2021 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Na Turnianskej ulici v bratislavskej Petržalke vznikne nová škôlka pre 90 detí. Rozhodli o tom miestni poslanci na utorkovom zastupiteľstve.

„Naša samospráva je aktuálne zriaďovateľom 24 materských škôl v Petržalke. O niekoľko mesiacov sa k nim pridá 25. škôlka na Turnianskej ulici, ktorá už pomaly rastie vďaka rekonštrukcii nevyužívaných nebytových priestorov Základnej školy Turnianska 10," uviedla mestská časť na sociálnej sieti.



Po oprave prvého a druhého podlažia budovy vzniknú štyri triedy s kapacitou pre 90 detí.

„Projekt v hodnote viac ako 374-tisíc eur zahŕňa aj vytvorenie detského ihriska, kancelárskych priestorov pre nových kolegov či šatní," uvádza mestská časť a dodáva, že stravovanie škôlkarov bude zabezpečené v jedálni základnej školy, čím sa ušetria náklady, ktoré môže Petržalka investovať do ďalšieho rozvoja svojich vzdelávacích inštitúcií.

Petržalka pripomína rodičom detí, ktoré sa nedostali do verejných škôlok pre nadchádzajúci školský rok, že budú mať možnosť opätovne požiadať o prijatie do nových tried s plánovanou kapacitou približne 250 detí vrátane tých, ktoré vzniknú na Turnianskej.

Žiadosti budú môcť posielať v prvej polovici augusta, o čom bude mestská časť informovať.