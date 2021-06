Inscenácia Čaj a apokalypsa spojila štyri elitné herečky SND

V réžii Eduarda Kudláča sa predstavia Emília Vášáryová, Božidara Turzonovová, Kamila Magálová a Anna Javorková.

23. jún 2021 o 20:13 TASR

BRATISLAVA. Činohra Slovenského národného divadla (SND) premiéruje inscenáciu Čaj a apokalypsa. Komorná hra britskej autorky Caryl Churchillovej spojila štyri elitné členky súboru.

Scénu a kostýmy navrhla Eva Kudláčová-Rácová, autorom hudby je Peter Machajdík.

"Hra bola na pláne pomerne dlho, preklad Terezy Hladkej existoval, ale vzhľadom na zložité finančné otázky, celú pandemickú situáciu inscenácia ostávala v čakaní," uviedla v stredu na tlačovej konferencii riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová.

Titul Čaj a apokalypsa (v origináli Escaped Alone) mal svetovú premiéru v londýnskom Royal Court Theatre v roku 2016.

"Niekedy sa stane, že to trvá desaťročia, kým vycítite, že je ten pravý čas uviesť autorku, o ktorej som vedela už začiatkom 90. rokov, že je spolu so Stoppardom považovaná za top anglickej dramatiky," komentovala dramaturgička Darina Abrahámová výber hry o dojemnom, bizarnom sesterstve priateliek, troch dlhoročných susediek a spolupútničiek životom.

"Hneď na začiatku k nim pristúpi štvrtá, ktorá ako Alica v krajine zázrakov či posol z Jóba, alebo jednoducho okoloidúca... vydáva svedectvo o čajovom rituále obyčajne vzácnych, vzácne obyčajných žien," doplnila Darina Abrahámová.

Abrahámová vycítila v Churchillovej prorockom a experimentálnom texte aj obrovskú úctu k ženám a starnutiu. "Prezentujeme štyri ľudské osudy, štyri dámy, ale nejde o dramatický leitmotív, ide o situáciu, v ktorej sa ocitajú, a dôstojne, so všetkým, čo v sebe reprezentujú aj v koncentrovanej skratke," poznamenala.

Režisér Kudláč by nespájal hru s tým, čo prežívame teraz, podľa vlastných slov ho vždy zaujíma to, akým spôsobom musí človek prežiť bazálny život.

"Pretože sme neustále v prostredí, ktoré vytvárajú buď médiá, alebo globálny obraz niečoho, čo žijeme, a ten obraz je kataklizmatický, neustále sme súčasťou akoby mediálnej popravy tejto planéty, klimatickej krízy," konštatoval a podčiarkol, že inscenácia v jednej línii zachycuje to, že sme vďaka postupu technológií neoddeliteľnou súčasťou mediálneho sveta a naše povedomie je apokalyptické.

"Tá rovina, o ktorú sa nikto nezaujíma, je najbežnejší banálny život, v tomto prípade nižšej strednej triedy, ktorá prežíva svoje kataklizmy, s ktorými sa musí vyrovnávať denne bez ohľadu na to, či to v správach je alebo nie," vysvetľuje s tým, že hru Čaj a apokalypsa vníma ako porovnávanie mierok katastrof: "Každý človek je zlepencom rôznych výnimočných udalostí a tragédií, ktoré musí spracovať, to akým spôsobom ich spracuje, takú kvalitu má jeho život."

Podľa režiséra, ktorý hosťuje na pôde SND po šiesty raz, jediný spôsob, ako môžeme zmysluplne existovať vo svete, je nájsť spoločenstvo, ktoré vypočuje, dá priestor sa zo svojich tráum vyrozprávať. "Mať možnosť to povedať a byť vypočutý sú dve základné veci, ktoré nám pomáhajú prejsť životom tak, aby mal zmysel," povedal.

Premiéry sa uskutočnia v Štúdiu SND 25. a 27. júna.