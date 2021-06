Pri vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 sa vodiči zdržia 90 minút

Dôvodom je oprava mosta a zúžená premávka do jedného jazdného pruhu.

23. jún 2021 o 7:35 TASR

BRATISLAVA. Pri vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 je 90-minútové zdržanie. Dôvodom je oprava mosta a zúžená premávka do jedného jazdného pruhu. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Plné sú už aj obchádzky cez Stupavu a okolo Volkswagenu, kde stratíte asi hodinu," spresnila dopravná aplikácia.

Súvisiaci článok Ranná cesta zo Záhoria pripomína dobýjanie Bratislavy. Opravujú most Čítajte

Dopravu podľa Stellacentra na diaľnici D2 a D4 za Stupavou v smere do Bratislavy komplikujú aj dopravné nehody.

Kolóny sa tvoria tiež na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy, kde je momentálne zdržanie 25 minút.

Na vjazde do hlavného mesta SR z Mosta pri Bratislave si vodiči postoja 20 minút.

Zelená vlna RTVS upozorňuje aj na dopravnú nehodu v Ivanke pri Dunaji na križovatke Vajnorská - Železničiarska, kde si vodiči postoja 15 minút.