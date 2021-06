V Bratislave treba na viacerých miestach počítať s kolónami

Dôvodom sú nehody aj oprava diaľnice.

22. jún 2021 o 17:43 TASR

BRATISLAVA. V hlavnom meste treba aj v utorok popoludní počítať na viacerých miestach so zdržaniami a kolónami. Dôvodom sú i viaceré nehody v hlavnom meste.

Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehodu odstraňujú na diaľnici D1 za Prístavným mostom, pred výjazdom Gagarinova, smerom z Petržalky na Zlaté piesky. Kolóna sa začína tvoriť už na moste.

Nehodu dokumentujú aj v Mlynskej doline pri ZOO smerom na nábrežie. Kolóna sa tvorí tiež na Ulici Svornosti smerom od centra i na Starej Lamačskej v smere do centra. Vodiči si desať až 15 minút postoja tiež na vjazde do Rusoviec z Petržalky.

Zdržanie a dlhú kolónu hlásia vodiči aj na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Bratislavy, zdržanie je do 90 minút.

Zdržanie je však aj na obchádzkových trasách, cez Stupavu a okolo Devínskej Novej Vsi je to minimálne 30 minút. Zdržanie do 20 minút je aj na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy smerom od Senca či na Popradskej ulici smerom do centra Bratislavy.