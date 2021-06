V bratislavskej integrovanej doprave končí 15-minútový lístok

Od júla bude možné zakúpiť lístok priložením platobnej karty vo vozidle MHD.

22. jún 2021 o 11:25 TASR

BRATISLAVA. Od júla sa v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) ruší 15-minútový lístok a lístok Karnet. Ceny ročných predplatných cestovných lístkov sa znížia priemerne o štvrtinu. Ďalšie predplatné cestové lístky budú väčšinou drahšie.

Do Integrovaného dopravného systému budú po novom zaradené ďalšie obce mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy Zuzana Horčíková o tom informovala na utorkovej tlačovej konferencii.

Zmeny v integrovanej doprave

„Po novom bude stáť ročný predplatný lístok pre bratislavské zóny 100 a 101 199 eur,“ uviedla Horčíková s tým, že zvýšenie cien sa dotkne sedem, 30 a 90 dňových lístkov. S nezmenenou cenou zostane 30-minútový lístok, tiež 24-hodinový sieťový lístok. Horčíková vyhlásila, že do cien sú premietnuté inflačné vplyvy a zvýšené náklady dopravcov.

Ruší sa tiež poskytovanie 10-percentnej zľavy na nákup predplatných cestovných lístkov (PCL) prostredníctvom Bratislavskej mestskej karty . „BMK, ktoré sú na platobných kartách vydávané bankovými ústavmi, budú aj naďalej použiteľné,“ spresnila s tým, že pôjde o dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého už nebude možné uplatniť 10-percentnú zľavu.

Papierové cestovné lístky zakúpené v pôvodných cenách do 30. júna bude možné využiť do konca septembra. Bude prechodné obdobie, keď budú môcť cestujúci tieto lístky využiť, konkrétne do 30. septembra. Výmena lístkov sa nebude realizovať.

Integrovaný systém sa od júla rozšíri do ďalších desiatich miest mimo kraja. Konkrétne do Kútov, Dlhej, Orešian, Košolnej, Zvončína, Suchej nad Parnou, Pustých Úľan, Sládkovičova a Galanty.

Kartuj

Od 1. júla bude tiež možné zakúpiť si cestovný lístok priložením platobnej karty vo vozidle bratislavskej mestskej hromadnej dopravy k označovaču cestovných lístkov. O spustení pilotnej fázy projektu Kartuj informoval Andrej Zigmund z predstavenstva Dopravného podniku Bratislava.

„Ide o systém kúpy cestovného lístka priamo vo vozidle. Nie je potrebné, aby bol cestujúci vybavený cestovným lístkom z prednákupu. Stačí, aby pristúpil s kartou k označovaču cestovných lístkov,“ uviedol Zigmund.

Zdôraznil, že novšie vozidlá budú mať tieto označovače pri každých dverách. V prípade starších vozidiel má byť takýto označovať pri dverách, ktoré sú určené pre cestujúcich s detským kočíkom.

„Každé dvere, pri ktorých je takýto označovať umiestnený, sú označené príslušnou nálepkou,“ doplnil. Cena tzv. TAP-u je jedno euro, pričom cestujúci môže do 45 minút prestúpiť do iného vozidla MHD.

„Maximálny denný strop, ktorý cestujúci takto môže precestovať, sú štyri eurá. Zdôrazňujem, že pre každé zariadenie je tento strop počítaný samostatne,“ dodal. Znamená to, že ak má niekto fyzickú platobnú kartu, a tiež kartu v smartfóne, pre každé toto zariadenie sa počíta denný strop zvlášť.

„Pri kontrole cestovných lístkov revízorom sú označovače po dobu 30 sekúnd nezablokované. Po 30 sekundách začne výkon samotnej kontroly,“ doplnil s tým, že revízor overí platnosť lístka priložením karty k svojmu zariadeniu.