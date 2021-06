Od pondelka začnú opravovať most nad Panónskou

Pre práce budú až do jesene čiastočné obmedzenie dopravy na Panónskej ceste.

18. jún 2021 o 14:46 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave začnú od pondelka 21. júna opravovať most nad Panónskou cestou - nadjazd k Budatínskej ulici v Petržalke. Nájazdy a zjazdy na most budú uzavreté počas realizácie všetkých troch etáp.

Pre práce budú až do jesene čiastočné obmedzenie dopravy na Panónskej ceste, ktorá bude v každom smere v úseku pod mostom zúžená na jeden jazdný pruh. Obchádzkové trasy budú vyznačené cez ulice Budatínska a Panónska cesta.

"V prvej etape, ktorá potrvá od 21. júna do 27. júna, budú sanačné a búracie práce na mostnom zvršku. Doprava na Panónskej ceste bude zúžená do jedného jazdného pruhu v obidvoch smeroch (do mesta/von z mesta)," uviedol na sociálnej sieti magistrát.

V druhej etape, od 28. júna do 17. októbra, počas sanácie mostnej konštrukcie bude doprava zúžená do jedného jazdného opačne ako v prvej etape.

Doprava bude možná v ľavom pruhu v oboch smeroch. Tretia etapa potrvá od 18. októbra do 27. novembra a bude sa demontovať ochranná konštrukcia. Most bude aj počas poslednej etapy uzavretý.

"Oprava zahŕňa celú dĺžku premostenia a spočíva vo vybúraní existujúceho zvršku mosta, búraní schodiskových ramien, sanácii nosnej konštrukcie, pilierov a opôr, výmene mostných záverov, odvodňovačov, izolácie, obrubníkov, zábradlia, betonáži ríms, montáži prefabrikovaného stĺpa, schodiska a dokončení zvršku vozovky," spresnilo mesto. Na záver bude aplikovaný protikorózny celoplošný ochranný náter.

Predpokladané ukončenie prác je 27. novembra. Tento termín sa však podľa magistrátu môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok alebo iných komplikácií zistených pri realizácii stavby.