Na hlavných ťahoch do centra sa vytvorili kolóny

Osobné auto s električkou sa zrazilo na križovatke Račianska a Sliačska.

15. jún 2021 o 8:43 TASR

BRATISLAVA. Vodiči sa v hlavnom meste v utorok ráno zdržia na viacerých úsekoch.

Kolóny sa tvoria aj pri vstupe do Bratislavy. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum ma svojom webe.

Na Ulici Svornosti a na Popradskej ulici v smere do centra je hlásená 20-minútová kolóna. S 15-minútovým zdržaním treba počítať aj na Račianskej ulici v smere do centra.

Približne 20 minút si vodiči počkajú na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave, taktiež smerom do hlavného mesta na starej Seneckej ceste pri Metre. Zdržanie do 15 minút je nahlásené aj na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy.

Dopravu komplikujú aj nehody. Tie sú nahlásené vo Vrakuni na križovatke Hradská a Podunajská, kde sa vodiči zdržia asi 25 minút. Osobné auto s električkou sa zrazilo na križovatke Račianska a Sliačska.

"Úsek hlásite ako prejazdný pre autá, ale neprejazdný pre električky v smere do Rače," informuje Zelená vlna RTVS.