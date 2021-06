Mesto otvára školiace centrum pre nových mestských policajtov

Školiace centrum bude najbližšie tri mesiace otvorené na Saratovskej ulici.

8. jún 2021 o 8:30 TASR

BRATISLAVA. Po ôsmich rokoch sa môžu noví bratislavskí mestskí policajti vzdelávať v hlavnom meste SR. Školiace centrum bude najbližšie tri mesiace otvorené na Saratovskej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.

„Jednou z bariér pre nástup nových mestských policajtov bola doteraz nutnosť absolvovať odborné vzdelávanie v Nitre. Dnes nastúpilo do vzdelávania osem žien a 11 mužov. Tí sa už budú odborne pripravovať na výkon svojho povolania v Bratislave,“ spresnila hovorkyňa s tým, že noví členovia mestskej polície budú študovať približne do konca leta.

Ako ďalej uviedla, odborná príprava zahŕňa okrem teoretických znalostí aj praktický výcvik, ktorý tvoria rôzne modelové situácie. Po absolvovaní kurzu na nich čakajú aj skúšky odbornej spôsobilosti. “Je to náročná, no zároveň veľmi pekná práca, tak nech vás chuť do nej nikdy neopúšťa,“ odkázal náčelník mestskej polície Miroslav Antal.

Ďalší vzdelávací kurz je naplánovaný na jeseň tohto roku. „Aktuálne mesto vedie náborovú kampaň, ktorou chce osloviť potenciálnych uchádzačov. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na internetovej stránke https://www.budpolicajt.sk,“ doplnila Krajčovičová.