Kontrola v domove na Pažítkovej zistila porušenia zákona

Kontrola preukázala porušenia zákona o sociálnych službách.

7. jún 2021 o 14:15 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ukončil kontrolu v domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove, kde mali zle zaobchádzať so seniormi. Kontrola preukázala porušenia zákona o sociálnych službách.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Kraj vykonal kontrolu na základe anonymného podnetu postúpeného z Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP) začiatkom tohto roka.

Starostlivosť zrejme nebola dostatočná

Kontrola bola v súlade s pôsobnosťou BSK zameraná na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby.

Zistené boli porušenia zákona o sociálnych službách v interných dokumentoch, v zmluvách o poskytovaní sociálnej služby či neplnenie počtu zamestnancov.

„Poskytovateľ nevedel preukázať poskytovanie odbornej činnosti – pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmä v sebaobslužných úkonoch imobilným prijímateľom sociálnej služby v potrebnom rozsahu,“ priblížila Forman.

Podľa hovorkyne to nasvedčovalo, že v kontrolovanom období, teda od októbra 2020 do konca apríla 2021, mohlo dôjsť k nedostatočnej starostlivosti. Poskytovateľ sociálnej služby, teda domov dôchodcov, sa zaviazal prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Urobiť tak chce do konca júla.

Týranie seniorov v zariadeniach sociálnych služieb je podľa hovorkyne neprípustné, spätne s odstupom času však ťažko preukázateľné. Zákon o sociálnych službách vymedzuje právomoci v oblasti kontroly pre zriaďovateľa, ktorým je v prípade predmetného domova dôchodcov mestská časť Ružinov, pre BSK i Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR).

„Iba pravidelnou kontrolou a súčinnosťou všetkých kontrolných orgánov je možné zaistiť dodržiavanie ľudských práv pre seniorov v podmienkach poskytovania pobytovej sociálnej služby,“ zdôraznila Forman.

Podozrenia z týrania

V prípade DD na Pažítkovej ulici sú vedené dve trestné stíhania. Jedno zo stíhaní vedie polícia vo veci zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Zadokumentovaných bolo sedem prípadov možného týrania seniorov.

Na prípady, ktoré vykazovali znaky týrania, upozornili intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a rezortu práce, ktoré boli povolané po tom, ako začali v zariadení začiatkom februára pribúdať prípady nového koronavírusu.

Kontrolu zo strany BSK ukončili v závere mája prerokovaním protokolu o kontrole. BSK v rámci kontroly požiadal viaceré inštitúcie o súčinnosť.