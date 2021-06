V Ružinove na križovatke Bulharskej a Slovinskej začínajú opravy

Obchádzková trasa v smere na Bulharskú ulicu povedie po Repnej a Nerudovej ulici.

7. jún 2021 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. Bratislava v pondelok začína s opravou vozovky na križovatke Bulharská - Slovinská v Ružinove.

„V prvej etape, ktorá je plánovaná do 5. júla, opravíme chodníky, obrubníky a prídlažby," informuje magistrát na sociálnej sieti s tým, že doprava na Krasinského bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu a v smere od Bulharskej po Repnú bude jednosmerná.

„Obchádzková trasa v smere na Bulharskú ulicu povedie po Repnej a Nerudovej ulici," dodáva mesto.



S druhou etapou opravy začnú v júli a pracovať budú počas dvoch víkendov, od 11. do 13. júna a od 18. do 20. júna, vždy od piatka poobede do noci z nedele na pondelok.

„Križovatka Bulharskej a Slovinskej ulice bude počas týchto dvoch víkendov neprejazdná. Obchádzkové trasy pre individuálnu automobilovú dopravu povedú po Rožňavskej, Rádiovej a Bulharskej (po zobojsmernenej Repnej a Nerudovej ulici), po Ribayovej, Cablkovej a Krasinského ulici," dodáva mesto. Trolejbusová mestská hromadná doprava bude rovnako premávať po obchádzkovej trase.