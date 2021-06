Výťahy na električkovej trati v Karlovej Vsi spustia už tento mesiac

Hlavné mesto vyzvalo stavebníka na odstránenie nedostatkov.

1. jún 2021 o 15:21 SITA

BRATISLAVA. Výťahy na električkovej trati v bratislavskej Karlovej Vsi by mali uviesť do prevádzky tento mesiac. „Informovalo o tom hlavné mesto na základe výsledkov technickej obhliadky," uvádza na svojej webovej stránke mestská časť Karlova Ves. Na výťahu na zastávke Kútiky zistili rôzne nedostatky vrátane korózie na šachtových a výťahových dverách.

„Stavebníka vyzvali na odstránenie nedostatkov a vyčistenie výťahov. K ich spusteniu by malo prísť začiatkom júna," dodáva mestská časť.



V posledný májový týždeň vykonal magistrát aj technickú obhliadku výťahov na zastávke Botanická. „Na základe zistení z obhliadky bol aj v tomto prípade stavebník vyzvaný na odstránenie nedostatkov. Výťahy by mali uviesť do prevádzky od polovice júna," konštatuje mestská časť.

Nadchod na Botanickej je už k dispozícii verejnosti, dokončujú už len schody, kde v máji opravovali schodiskové ramená. Aj nadchod na zastávke električky Nad lúčkami je hotový, ale v máji tu ešte vykonali časovo náročné debnenie špirály nájazdu na lávku z Tilgnerovej ulice.

„Betonáž konzol by sa mala uskutočniť začiatkom júna. Lávka je už sčasti k dispozícii obyvateľom, v celom rozsahu bude verejnosti prístupná po vytvrdnutí betónu a namontovaní zábradlia," uzavrela Karlova Ves.



Dúbravsko - Karloveská radiála je hlavnou električkovou tepnou od Starého Mesta, cez Karlovu Ves do Dúbravky. Zmodernizovaný úsek s dĺžkou 6,77 kilometra sa začína v tuneli pod Hradným vrchom a končí sa na križovatke M. Sch. Trnavského s Hanulovou v Dúbravke. Projekt rekonštrukcie okrem nových koľají zahŕňal aj výmenu trakčného vedenia, dopravnej signalizácie, verejného osvetlenia, modernizáciu 17 cestných úrovňových priecestí a 13 zastávok.

Z dôvodu bezpečného prechodu chodcov zmodernizovali tiež priechody, podchody aj nadchody s novými výťahmi. S výstavbou mesto začalo minulý rok v júni. Ukončenie sa posunulo zo septembra 2020 na koniec októbra minulého roka. Celkové oprávnené výdavky na projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra predstavovali 66 205 040,95 eura.