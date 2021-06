Múzeum kultúry karpatských Nemcov mapuje reštaurovanie zbierkových predmetov

Výstava je otvorená do septembra.

1. jún 2021 o 15:40 TASR

BRATISLAVA. Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry karpatských Nemcov (SNM - MKKN) so sídlom na Žižkovej ulici v Bratislave sprístupnilo výstavu Pohľad do minulosti aj budúcnosti. "Mapuje proces konzervovania a reštaurovania zbierkových predmetov v múzeu a zároveň aj niekoľkoročný prínos a vízie budúcnosti dvoch generácií odborníkov v tejto oblasti," informovala Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.

Dodáva, že výstava prostredníctvom zbierkových predmetov múzea a dokumentačného materiálu nepredstavuje ucelenú problematiku reštaurátorskej a konzervačnej činnosti. Pootvára dvere do jej "13-tej komnaty" odboru a nastoľuje viaceré otázky, o čom táto činnosť v súčasnosti je a o čom by mala byť, ak si spoločnosť uvedomí jej význam pre zachovanie kultúrneho dedičstva krajiny.

"Výstava je zároveň poďakovaním za dlhoročnú prácu reštaurátora Aleša Šilberského, ktorý svoje viac ako 40-ročné skúsenosti v odbore zúročil pri práci v SNM – MKKN," poznamenala Vášáryová k projektu, ktorý poskytuje dva pohľady z jedného pracoviska – ohliadnutie sa do minulosti a pozastavenie sa nad prácou reštaurátora Aleša Šilberského, s využitím jeho skúseností a majstrovstva pre súčasnosť. "Jeho prínos je zároveň vkladom do novonastupujúcej mladej generácie v tomto odbore, symbolizovanej prácou Juraja Rapoša – ako nazretie do budúcna," uzavrela Vášáryová.

