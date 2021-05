Mestskí poslanci schválili dohodu s Lesmi SR o znížení ťažby dreva

Niektoré lokality budú bezzásahové.

27. máj 2021 o 14:35 TASR

BRATISLAVA. Dohodu o obmedzení hospodárenia v štátnych lesoch na území Bratislavy, ktorú ešte v apríli podpísal bratislavský primátor Matúš Vallo s riaditeľom štátneho podniku Lesy SR Tomášom Čukom, vo štvrtok schválilo aj bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Znamená to, že v štátnych lesoch v Bratislave a jej blízkom okolí sa bude menej ťažiť drevo, niektoré lokality budú bezzásahové. Prevládať v nich bude najmä rekreácia.

Bezzásahový režim sa bude týkať 55 percent územia lesného celku Lesy SR Bratislava. Je to 2304,36 z celkovej rozlohy 4195,86 hektára (ha). Na zvyšku sa má hospodáriť prírode blízkym spôsobom. Vďaka dohode majú štátne lesy v hlavnom meste fungovať podobne ako mestské lesy. Viditeľne sa má znížiť objem ťažby dreva a zároveň sa bude podporovať rekreačná funkcia.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Objem ťažby dreva sa zníži o viac ako polovicu. Z maximálnych 21.000 pod 8000 kubických metrov. Ide o ťažbu, ktorú vykonávajú Lesy SR v štátnych lesoch v Bratislave a jej okolí. Až na 55 percent územia v majetku štátu v okolí mesta bude úplne vylúčená hospodárska ťažba dreva. Budú sa len spriechodňovať turistické a cyklistické trasy a kosiť lúky. Budú to zóny pokoja," vysvetlil ešte v apríli primátor.

Takéto zóny sa budú týkať najmä Devínskej Kobyly, rezervácie Vydrica pri Bielom kríži či hodnotných častí lužných lesov. Každý rok sa tak podľa primátora zachráni v priemere 5000 vzrastlých stromov na území Bratislavy.

Výpadok z príjmov za ťažbu dreva bude Lesom SR hradiť hlavné mesto, a to vo výške 322.000 eur ročne. "My zaplatíme Lesom SR za to, že nebudú rúbať v okolí Bratislavy a oni peniaze investujú do turistickej a oddychovej infraštruktúry v týchto lesoch," priblížil Vallo.

Generálny riaditeľ podniku Lesy SR Čuka deklaroval, že tieto peniaze zostanú predovšetkým v tomto území, investované budú aj do vodozádržných či protieróznych opatrení.

"Budú použité na environmentálne a vzdelávacie činnosti, budovanie mokradí či liahnisk pre obojživelníky," poznamenal. V lokalitách, kde bude prebiehať produkcia dreva, chcú Lesy SR hospodáriť premyslene a citlivo. "Takzvaným prírode blízkym hospodárením. V maximálnej miere sa budeme snažiť využívať prírodné procesy, ktoré v lese prebiehajú," skonštatoval.

Vďaka dohode pribudne podľa riaditeľa Mestských lesov v Bratislave Mateja Dobšoviča v meste ďalších zhruba 2000 ha úplne bez hospodárskej ťažby a ďalších 2000 ha s hospodárením výrazne obmedzeným.