Na hlavných ťahoch do Bratislavy sa tvoria kolóny

Kolóna je na D1 od nákupného centra na Ivanskej ceste po Prístavný most.

20. máj 2021 o 8:45 TASR

BRATISLAVA. Vodiči sa v Bratislave zdržia vo štvrtok ráno na viacerých úsekoch. Na kolóny upozorňuje Zelená vlna RTVS aj Stella centrum.

Vodiči si v kolóne počkajú na Račianskej ulici v smere do centra. Zelená vlna tam hlási zdržanie 15 minút. Kolóna je aj na kruhovom objazde v bratislavskej Vrakuni v smere do centra, zdržanie je 15 minút.

Dvadsať minút si vodiči postoja na Ulici Svornosti v smere do centra. Kolóna je tiež na D1 od nákupného centra na Ivanskej ceste po Prístavný most.

Stella centrum hlási zdržania do desiatich minút na D2 Lamač - Sitina - Mlynská dolina. Do 20 minút na úseku Dunajská Lužná - Rovinka - Bratislava. Doprava je spomalená aj na úseku Most pri Bratislave - Bratislava, Stella centrum upozorňuje na zdržanie do 20 minút.

Dopravu v hlavnom meste komplikuje nehoda na D1 za križovatkou Galvaniho smerom na Prístavný most. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokovaný je pravý pruh, uvádza Zelená vlna.

Obmedzenie dopravy je podľa Zelenej vlny v Bratislave na Námestí slobody. Je tam rozkopaný pravý pruh smer na Námestie 1. mája. Vodiči to musia obísť v protismere.