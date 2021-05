Bratislava má plán, ako do budúcna prevádzkovať verejné osvetlenie

Magistrát deklaruje, že jeho prvoradým cieľom je zvyšovanie kvality.

19. máj 2021 o 16:00 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Bratislava plánuje v budúcnosti zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v meste kombináciou využitia vlastných kapacít a outsourcingu niektorých tovarov, služieb a prác.

Pre TASR to povedala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Bratislava rieši otázku prevádzky verejného osvetlenia po tom, čo mu na konci roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s firmou Siemens.

Tá však verejné osvetlenie naďalej prevádzkuje, a to na základe kontraktov z rokov 2016 a 2017.

"Prebratie zabezpečovania prevádzky je komplexný proces, ktorého trvanie odhadujeme na jeden až dva roky vzhľadom na fakt, že ide o približne 48.000 svetelných bodov vrátane zhruba 1600 kilometrov káblových vedení," uviedla Rajčanová.

Magistrát deklaruje, že jeho prvoradým cieľom je zvyšovanie kvality poskytovanej služby pri zabezpečení čo možno najvyššej hospodárnosti vynakladaných verejných zdrojov.

"Preto sme upustili od modelu komplexného zabezpečovania tovarov, služieb a prác prostredníctvom jedného dodávateľa (model podľa neúspešného verejného obstarávania z roku 2017)," spresnila hovorkyňa.

Hlavné mesto za minulý rok už realizovalo prípravné trhové konzultácie, výsledkom ktorých bolo overenie našich predpokladov a postupov pri zabezpečovaní nákupu tovarov, služieb a prác v súvislosti s verejným osvetlením. Realizovalo tiež verejné súťaže napríklad na sanácie stožiarov, nákup svietidiel. Výsledkom sú podľa samosprávy nižšie ceny. „Za menej peňazí vymeníme viac svietidiel, tým pádom zlepšíme návratnosť investície prostredníctvom úspor na spotrebe elektrickej energie. Použili sme tiež kvalitatívne kritériá v súlade s Green public procurement manuálom Európskej únie,“ uviedla Rajčanová.

Samospráva vytvorila tiež dynamický nákupný systém na elektromontážne práce, v rámci ktorého vie zadávať rôzne udržiavacie práce na modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia. Konkurenciu v danej oblasti zabezpečuje podľa mesta širšie spektrum kvalifikovaných potenciálnych dodávateľov.

Bratislava naďalej zabezpečuje verejné osvetlenie v meste prostredníctvom zmluvy s firmou Siemens, ktorá bola uzatvorená koncom roka 2017. Rovnako ako v roku 2016 bez súťaže a priamym rokovacím konaním. Výhrady voči tomu mal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa ktorého je zabezpečenie osvetlenia v hlavnom meste v rozpore so zákonom. ÚVO tento týždeň informoval,že pre postup magistrátu z konca roka 2016 uloží Bratislave pokutu vo výške 78.948 eur. Zdôvodnil to tým, že na to neboli splnené zákonné podmienky a neobstoja ani argumenty mesta o technických a časových dôvodoch, keďže samospráva začala riešiť potrebu obstarania systému riadenia osvetlenia v nedostatočnom časovom predstihu. "Mesto do uplynutia lehoty na zaplatenie pokuty zváži ďalšie právne kroky s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu," reagovalo na sankciu hlavné mesto.

Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, pod ktorého vedením, mesto zmluvy v rokoch 2016 a 2017 so Siemensom podpisovalo, v aktuálnej reakcii pre TASR deklaroval, že magistrát postupoval podľa zákona. „Zmluva končila a mesto malo zákonnú povinnosť zabezpečiť verejné osvetlenie,“ skonštatoval. V roku 2017 chcelo mesto získať nového prevádzkovateľa osvetlenia cez vyhlásený veľký tender. Po viacnásobnom predĺžení ho však v roku 2018 zrušilo. Nesrovnal to vtedy zdôvodnil odhalením identity niektorých účastníkov súťaže.