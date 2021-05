Dopravný podnik Bratislava od pondelka obnoví linky 91, 191 a 192

Na električkovú linku 9 nasadia aj kapacitné retro československé súpravy T3 a T6.

7. máj 2021 o 14:50 SITA

BRATISLAVA. Dopravný podnik Bratislava (DPB) od pondelka 10. mája obnoví linky 91, 191 a 192.

„Reagujeme na zvýšený dopyt cestujúcich a aj napriek nedostatku financií od pondelka výrazne posilňujeme prevádzku autobusov jazdiacich cez Petržalku a vypravíme kapacitnejšie električky," informuje DPB na sociálnej sieti.

Autobus 191 opäť prepojí Rusovce, Jarovce, Petržalku a Most SNP. „V špičkách budú linky 91 a 191 jazdiť v intervale iba 10 minút," doplnil dopravný podnik.

Na električkovú linku 9 z Ružinova do Karlovej Vsi nasadí DPB opäť aj obľúbené kapacitné retro československé súpravy T3 a T6, ktorými tu nahradí všetky staršie menšie električky K2S.

„Každý druhý spoj do Ružinova naďalej zaistia nízkopodlažné klimatizované električky ForCity Plus," konštatuje dopravný podnik a dodáva, že opäť obnovuje aj celodenné expresné spojenie Petržalky a Patrónky cez obchvat a Most Lafranconi.

„Autobus 192 bude opäť spájať Depo Petržalka s Tescom Lamač. Autobus 196 bude premávať z Petržalky Prokofievovej cez Zrkadlový háj a Prístavný most do Ružinova a k Stanici Nové Mesto. V hlavnom úseku s linkou 96 sa interval spojov skracuje iba na 10 minút," uzavrel DPB.