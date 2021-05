Muž jazdil na diaľnici v protismere, nezastavili ho ani výstrely

Podľa polície bol muž pod vplyvom omamných látok.

4. máj 2021 o 21:54 SITA

BRATISLAVA. Bratislavskí diaľniční policajti majú za sebou rušnú noc. Prenasledovali muža, ktorý po diaľnici D1 jazdil v protismere, a to od Zlatých pieskov do Petržalky v Bratislave.

Policajná hliadka vodiča vyzývala, aby zastavil, ten však nereagoval, naopak, s vozidlom zrýchlil. Pri ďalšom prenasledovaní tak jeden zo službukonajúcich policajtov použil služobnú zbraň, ktorou vystrelil do pneumatík unikajúceho vozidla.

„Vodič aj napriek poškodeným a vyprázdneným pneumatikám unikal a následne narazil prednou častou svojho vozidla do služobného policajného auta,“ informovala ďalej polícia na sociálnej siete. Muž potom síce auto zastavilo, no ostal v ňom zamknutý a odmietol z neho vystúpiť.



„Oboma rukami držal volant svojho vozidla a súčasne zvyšoval otáčky motora. V zmysle odvrátenia ďalšieho priamo hroziaceho nebezpečenstva, a to pokračovania v jazde v protismere, jeden z policajtov rozbil okno na vodičovom aute a za použitia hmatov a chvatov muža z auta vytiahol,“ opísala polícia, ktorá muža následne zadržala.

Ten sa aj po nasadení pút správal agresívne a kládol odpor. Polícia sa domnieva, že vodič bol pod vplyvom omamných a psychotropných látok, potvrdiť alebo vyvrátiť to majú výsledky toxikologického skúmania.