Medickú záhradu v Starom Meste čaká revitalizácia

Počas prác bude záhrada naďalej prístupná verejnosti.

4. máj 2021 o 12:47 TASR

BRATISLAVA. Medickú záhradu, národnú kultúrnu pamiatku, v bratislavskom Starom Meste čaká revitalizácia.

Mestská časť poukazuje na to, že za posledných 20 rokov sa v tomto mestskom parku vykonali len tzv. kozmetické úpravy. Počas prác bude Medická záhrada naďalej prístupná verejnosti, avšak s miernymi obmedzeniami.

"Minulý rok avizovaná obnova Medickej záhrady zajtra štartuje. Je to jedna z najobľúbenejších záhrad v meste, preto ju pre návštevníkov ponechávame otvorenú. Treba však počítať s nejakými obmedzeniami," podotýka starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na sociálnej sieti.

Nový vzhľad získajú parkové lavičky, ktoré doteraz mestská časť ošetrovala len novým náterom.

"Nechali sme vyrobiť 4000 drevených latiek, ktoré sa následne nainštalujú na lavičky. Už nebudú biele, ale v prírodnej farbe," približuje pre TASR Anna Calpašová, vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Farbu zmení aj kovová konštrukcia lavičiek, a to z bielej na antracitovú. Úrad ubezpečuje, že zmeny boli odobrené Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.

V rámci revitalizácie bude upravená aj zeleň. Staré tuje, ktoré nezvratne poškodili škodcovia, nahradí cezmína japonská. Tá je odolnejšia nielen voči škodcom, ale i voči klimatickým zmenám. "Po viac ako štvrťstoročí od zásadnej rekonštrukcie nastal čas, aby sme to dali do poriadku komplexnejšie. Nebudeme však nič meniť, koncepciu a vzhľad záhrady, ani dopĺňať," spresňuje Aufrichtová.

S revitalizáciu by mala začať mestská časť v stredu. Obnovou prejdú parkové chodníky, mobiliár aj fontána Labute od sochára Pavla Mišíka, ktorá v záhrade pribudla v roku 1986. Práce by mali potrvať do konca júna, teda do začiatku letných prázdnin.

Záhrada prešla kompletnou rekonštrukciou v rokoch 1985 - 1988. V roku 2006 bola zrekonštruovaná sieť komunikácií a chodníkov, v roku 2014 mestská časť vymenila štrkový povrch za mlatový. Neskôr boli komunikácie a chodníky opravované len na miestach, kde bol havarijný stav.