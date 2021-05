Na mostoch sa vytvorili kolóny, premávku spomalili nehody

Zo Zlatých Pieskov smerom do Petržalky blokuje na diaľnici stredný pruh pokazený autobus.

4. máj 2021 o 9:26 TASR

BRATISLAVA. Ranná dopravná špička v Bratislave sa zhusťuje. Zdržania hlásia vodiči najmä na Moste SNP, Moste Lafranconi i na Moste Apollo.

Na bratislavskom obchvate dopravu blokuje pokazený autobus. Vodiči hlásia v hlavnom meste aj viacero nehôd.

Zelená vlna RTVS upozorňuje vodičov na nehodu na diaľnici D1 pri odpočívadle Zlaté piesky v smere na Senec, kde sa zrazili dve dodávky. Zo Zlatých Pieskov smerom do Petržalky blokuje na diaľnici stredný pruh pokazený autobus. Tvoria sa kolóny.

Nehodu hlásia vodiči aj na Vajnorskej v križovatke s Riazanskou v smere do centra. Na Vajanského nábreží v smere z Karlovej Vsi blokuje jazdný pruh odstavené auto.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stella centrum informuje o kolónach so zdržaním do 15 minút v úseku diaľnice D2 Lamač - Sitina - Mlynská dolina, Most pri Bratislave - Bratislava a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava.

Nehody eviduje na Moste Apollo v smere do centra, na Popradskej v smere do centra. Taktiež aj na a Hradskej a Vrakunskej.

Vodiči prostredníctvom dopravných aplikácií hlásia zhustenú premávku v Bratislave aj na Staromestskej, Pražskej, Limbovej, Brnianskej i na Gagarinovej.