Na obratisku v bratislavskej Petržalke sa vykoľajila električka

Električky linky 3 presmerovali.

30. apr 2021 o 9:37 TASR

BRATISLAVA. V bratislavskej Petržalke sa v piatok ráno vykoľajila električka. Stalo sa to v obratisku na konečnej Jungmanova. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.

Obratisko bolo od 07:44 do 09:32 neprejazdné. Električky linky 3 boli od 07:58 do 09:32 presmerované. V smere jazdy do Petržalky, za zastávkou „Centrum“ odbočovali zo Štúrovej ul. doprava na Jesenského.

Pokračovali po Mostovej a Vajanského nábr. na Šafárikovo nám. a odtiaľ späť po svojej trase do Rače. Náhradnú dopravu do Petržalky zabezpečovali autobusy X3. Premávali po trase: Malá scéna, Landererova, Most Apollo, Einsteinova, Jantárova cesta, Bosákova, Most Apollo, Landererova, Malá scéna.