V Bratislave bojujú proti komárom so žufankami, dronom aj vrtuľníkom

Mesto sa pripravuje na sezónu komárov už od februára. Pomáhajú dobrovoľníci.

1. máj 2021 o 16:25 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Hlavnému mestu pomôže tento rok v boji s komármi vrtuľník, dron aj dobrovoľníci. Tí budú monitorovať liahniská komárov. Ak zistia nadlimitný výskyt komárích lariev v danom liahnisku, bude nasledovať aplikovanie biologického prípravku BTI či už formou pozemného alebo leteckého postreku.

“Prihlásila som sa, pretože keď budem v lete v Jeleňom háji sedieť na pláži, tak chcem prežiť. Milujem tú oblasť, ale minulý rok sa tam nedalo ani len vstúpiť,” hovorí Linda Kisková Bohušová, povolaním fotografka a jedna z 200 doteraz prihlásených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Intenzívnejšie než minulý rok

Hlavné mesto tento rok zintenzívnilo prípravu na sezónu komárov. Na boj s komármi tento rok vyčlenilo päťnásobne vyšší rozpočet, až xxx, a taktiež má od začiatku roka tiež koordinátora, Tomáša Trošku, ktorý sa venuje len boju proti komárom.

“Vieme, že situácia bola minulé leto katastrofálna, preto dnes robíme všetko preto, aby sme to tento rok zlepšili,” primátor Matúš Vallo.

Počas sezóny 2019 napriek zabezpečeniu BTI chýbal mestu podrobnejší monitoring liahnísk, na základe ktorého by bolo možné tento prípravok včas aplikovať. Minulý rok tak nastal napriek monitoringu v dôsledku prívalových dažďov a vysokých teplôt enormný výskyt komárov v Bratislave aj v susedných obciach v Rakúsku. Hlavný nedostatok bol fakt, že mesto nemohlo zasiahnuť larvicídom BTI letecky, kedy by plošne ošetrilo aj rozsiahle ťažko dostupné plochy.

Mesto bude aj tento rok na likvidáciu komárov používať biologický prípravok larvicíd BTI, ktorý neškodí životnému prostrediu. Pozitívne skúsenosti s týmto prípravkom majú v pohraničných dedinách v Rakúsku.

BTI zabíja len larvy komárov a pre jeho efektívne fungovanie je potrebná jeho včasná aplikácia. Na dospelé jedince už nemá vplyv. Preto mesto potrebuje aby jednotlivé liahniská boli pravidelne monitorované. Na to využije sieť dobrovoľníkov. Monitoring v tomto roku rozšíria aj o takzvané CO2 lapače, ktoré budú rovnomerne rozložené po meste indikovať výskyt dospelých komárov v priestore.

larvicíd BTI larvicíd BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) sa získava z baktérie žijúcej v pôde, ktorá efektívne eliminuje larvy komárov.

Ide o prípravok biologický a ekologický, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepredstavuje záťaž pre životné prostredie.

Po požiadaní o výnimku, môže byť nasadený v chránených oblastiach v treťom a štvrtom stupni ochrany.

Nemôže byť aplikovaný len na územiach v piatom, najvyššom stupni ochrany.

Cieľom je zmierňovanie dopadov kalamitného premnoženia komárov, ktoré nastáva v období, kedy výdatné zrážky počas letných dní striedajú vysoké teploty alebo ak sa zaplavia inundačné územia v povodí Dunaja a Moravy.

Na území mesta sa vyskytuje viac ako tisíc pravidelných väčších liahnísk a ďalšie stovky až tisíce sporadických menších mlák, ktoré tiež poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov. Aj keď výskytu komárov nie je možné predísť úplne a ani to nie je jeho cieľom, upozorňuje mesto.

V Bratislave a okolí sa vyskytuje do 10 druhov kalamitných komárov, ktorých výskyt chce mesto regulovať. Ostatné druhy na cicavce a teda aj ľudí nejdú, povedal Tomáš Troška.

Lovci komárov v akcii

Monitoring liahnísk komárov v Bratislave sa začal už vo februári, pravidelný monitoring prebieha od 1. marca. Po zaškolení sa do monitoringu zapojilo už aj 200 dobrovoľníkov. Ich úlohou je navštevovať liahniská komárov, ktorých bolo v Bratislave už identifikovaných viac ako tisíc. Keďže v prípade klimatických podmienok ideálnych na liahnutie štádium larvy trvá len niekoľko dní, je mimoriadne dôležité, aby mesto v priebehu niekoľkých dní zmonitorovali stovky liahnísk.

„Treba sa zamerať hlavne na stojaté vody a bahniská, kde komárie larvy vychytajú ryby,“ hovorí Linka Kisková Bohušová keď zručne načiera bielou plastovou žufankou na dlhej drevenej palici do vody Malého Draždiaka. V trojdecovej žufanke sa okrem iných živočíchov napočíta len jednu larvu komára. Svoj úlovok zaznačí do aplikácie v mobile, ktorú mesto vyvinulo v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Následne miesto odberu odfotografuje a fotku pridá k záznamu. „Je to vymakaná aplikácia, monitoring neurobíte len tak z domu. Ukazuje aj koľko dní dané liahnisko nikto nemonitoroval,“ usmieva sa Linda Kisková Bohušová.

Zmonitorované liahnisko sa zatiaľ v aplikácii ukazuje ako zelené, teda bez potreby zásahu. Na to, aby nasledoval zásah BTI, muselo by v žufanke plávať aspoň sedem komárích lariev a aplikácia ho označila červenou. Zazmluvnená firma bude mať na zásah, podľa počasia maximálne päť dní až týždeň, uviedol Tomáš Troška.

„BTI účinkuje do hodiny až do piatich hodín. Na druhý deň po zásahu by malo byť liahnisko skontrolované, či sa zásah podaril,“ hovorí Tomáš Troška. Na rozdiel od minulého roka bude postrek aplikovaný aj letecky, či už dronom alebo helikoptérou z Rakúska.

Zatiaľ predstava mesta je, že dobrovoľníci budú pravidelne monitorovať liahniská vo svojej mestskej časti približne raz do týždňa, tak ako sa to osvedčilo v Rakúsku. Budú dostávať informácie o tom, aká je momentálne situácia s komármi, aké sú možné scenáre vývoja a kde asi nájdu najviac lariev.

„Budeme s nimi komunikovať cez maily a webstránku lovcikomarov.sk a potom možno aj osobitne, s tým, že napríklad že tento týždeň padlo veľa zrážok, choďte tam a tam. Uvidíme počas sezóny ako ich bude možné motivovať ísť zmonitorovať menej atraktívne liahniská,“ hovorí Tomáš Troška.

Či bude stačiť na kvalitný monitoring doteraz prihlásených 200 dobrovoľníkov zatiaľ nevie povedať.

„Uvidíme po sezóne, ale čím viac tým lepšie. Viac dobrovoľníkov bude znamenať viac údajov a presnejší monitoring. Ľudia sa stále môžu prihlásiť cez webstránku,“ pozýva Tomáš Troška.

Mesto uprednostňuje získanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na dlhodobú spoluprácu, najlepšie do konca sezóny, teda do septembra, aj keď počíta s pauzami na letné dovolenky. Mali by mať minimálne 18 rokov, inteligentný telefón s prístupom na internet a chuť tráviť 1-2 hodiny týždenne v bratislavskej prírode. Špeciálnou podmienkou, v duchu vtipnej socialistickej úderky, v akom je celá webová stránka koncipovaná, je priloženie čestného prehlásenie alebo fotky dokazujúcej, že záujemca nie je komár.

Na stránke lovcikomárov.sk môžu zaznačovať nové liahniská komárov aj bežní obyvatelia. Stačí ak do „mapy pre civilistky a civilistov“ zaznačia lokalitu mláky, v ktorej si všimli larvy komárov a pridajú fotku liahniska a lariev. Vyškolení pracovníci následne preveria aj takéto liahnisko a v prípade, že bude vyhodnotené ako rizikové, bude tam vykonaný zásah pomocou BTI.

Pozor v záhradkách

Mesto upozorňuje, že súkromné záhrady a ďalšie súkromné plochy sú významnými zdrojmi komárov. Na nich však mesto zasahovať nemôže.

V záhradách môžu byť rizikovými miestami na rozmnožovanie komárov napríklad neprikryté sudy naplnené vodou či dokonca kvetináče, v ktorých stojí iba malé množstvo vody.

„V jednej takejto tácke pod kvetináčom sa môžu vyliahnuť až stovky komárov,“ hovorí Vallo a dodáva, že zabezpečením takýchto miest, napríklad keď zakryje sud s Dažďovou vodou každý obyvateľ môže prispieť k znižovaniu počtu komárov.

V spolupráci s mestskými časťami preto mesto pracuje na systéme zabezpečenia likvidácie lariev komárov aj v týchto priestoroch.