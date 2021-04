Bilbordová alej na Trhovisku Miletičova pomaly mizne

Ide zväčša o čierne stavby, keďže samospráva im nepredĺžila nájomnú zmluvu.

6. apr 2021 o 21:19 TASR

BRATISLAVA. Z oplotenia okolo Trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove "miznú" prvé bilbordy. Na ich odstránení sa mestská časť dohodla s Asociáciou vonkajšej reklamy (AVR).

"Počas najbližších dní zmizne približne polovica bilbordov, ktoré tam sú. Rokujeme o tom, aby boli v budúcnosti odstránené aj všetky zvyšné bilbordy," uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

Poznamenal, že odstrániť takéto čierne stavby je podľa platných zákonov takmer nemožné a je to na dlhé roky súdenia sa. Víta preto "mierovejšiu cestu" formou dohody.

Vzájomná zhoda sa zároveň týka toho, že reklamné zariadenia začnú bilbordové spoločnosti odstraňovať samé a na vlastné náklady.

Ak by ich odstraňovanie realizovala mestská časť sama, išlo by podľa starostu o právne komplikovanú záležitosť, ktorú by mohli predlžovať prípadné súdne spory a mestskú časť by to stálo niekoľko desiatok tisíc eur.

Šéf miestnej samosprávy okrem toho pripomenul, že nejde len o samotné odstránenie.

"Pri niektorých, keď boli pred mnohými rokmi umiestnené, boli vyrezané kusy plota, ktoré sú nebezpečné a bude ich treba opraviť. Časť možno bude aj búraná pre budúcu trasu električky, ktorá tadiaľto mala viesť," priblížil Chren, pričom považuje za najúčinnejšiu cestu formu dohody s reklamnými zariadeniami.

Proti "bilbordovej aleji" na Trhovisku Miletičova, s ktorou majú niektorí problém už roky, vznikla pred časom aj petícia. Spustili ju poslanci z Teamu Vallo pre Ružinov.

"Na Trhovisku Miletičova išli dole prvé bilbordy. Ide len o prvé lastovičky a tak pevne veríme, že ďalšie budú v dohľadnej dobe nasledovať," napísal nedávno na sociálnej sieti.

Mestská časť pripravuje zároveň s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) revitalizáciu celého trhoviska. Cieľom je urobiť trhovisko lepším a atraktívnejším, avšak pri zachovaní jeho genia loci.

"Pevne veríme, že v horizonte niekoľkých rokov bude Miletičova slúžiť Bratislavčanom v oveľa lepšom stave ako dnes," doplnil Chren.

Pripravuje sa architektonická súťaž. Ako inšpirácia môžu slúžiť aj ročníkové, respektíve semestrálne práce študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave, s ktorou mestská časť dlhšie spolupracuje.