Dopravný podnik rešpektuje štrajkovú pohotovosť zamestnancov

Výpadok tržieb podniku pre pandémiu dosiahol sumu 23 miliónov eur a ďalej rastie.

23. mar 2021 o 12:45 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Dopravný podnik Bratislava (DPB) rešpektuje krok zástupcov zamestnancov, ktorí sa rozhodli vyhlásiť štrajkovú pohotovosť. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová. Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov, ktoré prevádzkujú mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Bratislave, Košiciach a Prešove vstupujú dnes do štrajkovej pohotovosti. Chcú tým vyjadriť nesúhlas s tým, že štát doposiaľ nekompenzoval ich výpadky tržieb spôsobené pandémiou COVID-19.



Prevádzkovatelia MHD v Bratislave, Košiciach, Prešove a Žiline vo februári upozornili, že situácia vo verejnej doprave je kritická a hrozí rušenie liniek a prepúšťanie. „Štyri dopravné podniky, ktoré sú vo vlastníctve mesta, oslovili so žiadosťou o finančnú pomoc všetky kompetentné ministerstvá, ale na rozdiel od súkromných dopravcov nedostali žiadnu kompenzáciu a nebola im ani predstavená. Cieľom je aj naďalej poskytovať kvalitnú MHD pre cestujúcich a vyhnúť sa hromadnému prepúšťaniu,“ vysvetlila hovorkyňa DPB.



„Rozumiem aktivite zástupcov zamestnancov zameranej na získanie podpory pre MHD v najväčších slovenských mestách. O pripravovanej aktivite nás vopred informovali a viedli sme na túto tému konštruktívnu diskusiu. Ani my nepoľavujeme v snahe zachovať kvalitnú MHD a pracovné miesta, absolvovali sme niekoľko stretnutí na rôznych ministerstvách, ďalšie máme naplánované a veríme, že dopravné podniky z Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny dostanú od štátu potrebnú pomoc,“ skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Výpadok tržieb DPB trvá nepretržite od začiatku pandémie v marci 2020, dosiahol sumu 23 miliónov eur a neustále narastá. „V bratislavskej MHD aktuálne nepremáva šesť liniek s menším dopytom cestujúcich a v prípade, ak štát nedorieši finančnú kompenzáciu, môžu byť obmedzené aj ďalšie linky,“ upozornila Melcerová. Zároveň sa môžu oneskoriť niektoré rozšírenia liniek MHD ako napríklad predĺženie trasy linky 66 do rozvíjajúcej sa východnej časti Mlynských Nív, ktoré bolo odložené na neurčito. „V hre sú aj pracovné miesta. V DPB pracuje viac 2 800 ľudí v nepretržitej prevádzke, denne vypravíme 100 pravidelných denných či nočných liniek a odvezieme 300-tisíc obyvateľov a návštevníkov Bratislavy,“ uzavrela.