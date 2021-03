Športové centrum polície v Dúbravke prejde rozsiahlou rekonštrukciou

Vznikne dvojpodlažná športová hala a ďalšie moderné športoviská.

9. mar 2021 o 22:58 SITA

BRATISLAVA. Športové centrum polície (ŠCP) predstavilo zámer na revitalizáciu svojho areálu v bratislavskej Dúbravke.

Vyplýva to z oznámenia EIA, podľa ktorého ŠCP podalo žiadosť o posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

„Účelom navrhovanej činnosti je revitalizácia a dostavba areálu ŠCP v mestskej časti Bratislava - Dúbravka a s ňou súvisiacej technickej a dopravnej infraštruktúry," uvádza sa v zámere s tým, že celkové náklady budú prezentované v rámci dokumentácie pre potreby povoľovania navrhovanej činnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hlavná tribúna štadióna zostane

Začiatok výstavby je predpokladaný v roku 2022 a jej ukončenie v roku 2025.

Športový komplex bude vybudovaný v priestoroch areálu pôvodného futbalového štadióna, pričom hlavná tribúna futbalového ihriska bude zachovaná a prestavaná.

„Existujúce bočné vstupy na štadión a bočné tribúny, objekty toaliet a šatne a odovzdávacia stanica tepla budú odstránené. Nové objekty krytých športovísk budú umiestnené zo všetkých strán existujúceho futbalového ihriska a vytvoria uzatvorený komplex," uvádza sa v zámere.

V terénne nižšie položenej východnej časti územia bude nový atletický štadión s tréningovým futbalovým ihriskom.

V rámci dostavby areál športového centra doplnia o nové objekty s vnútornými športoviskami, ktoré budú umiestnené na mieste pôvodných tribún na státie.

Dvojpodlažná športová hala

Športové centrum polície sa skladá z viacerých funkčných celkov.

„Jedným z nich je jednopodlažný objekt športového centra so zdieľanými funkciami slúžiacimi pre všetky športoviská s centrálnym vstupom, ďalej sú to špecifické vnútorné športoviská so zázemím, ako je dvojpodlažná športová hala s úpolovou telocvičnou a telocvičňou pre loptové hry, jednopodlažný atletický tunel, športová strelnica, atletický štadión a futbalové ihrisko, ako aj futbalová tribúna so zázemím pre športovcov a s administratívnymi, ubytovacími a hospodárskymi priestormi a hľadiskom," uvádza sa v zámere s tým, že parkovisko bude v predpolí športového centra pri futbalovej tribúne a cez areál bude prechádzať nový cyklistický chodník.