Stavebník na Drotárskej zvažuje ďalší postup, projekt právne analyzuje

Pozemky sú určené na zastavanie dvoma rodinnými domami, každý s tromi bytovými jednotkami s veľkometrážnou výmerou.

27. feb 2021 o 15:29 TASR

BRATISLAVA. Developerská spoločnosť Forest Bernolákovo, ktorá je zároveň stavebnou spoločnosťou v projekte na Drotárskej ceste v bratislavskom Starom Meste, zvažuje ďalší postup a projekt právne analyzuje.

Robí tak vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ale aj niektoré medializované informácie. Vlastník pozemku sa nevyhýba ani diskusii o ponukách prípadného predaja stavebných pozemkov.

"Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a na medializované informácie spoločnosť Forest Bernolákovo zvažuje ďalší postup a projekt právne analyzuje," uviedla pre TASR developerská spoločnosť.

Reagovala tak aj na výzvu starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej, aby sa vlastník pozemkov zdržal akéhokoľvek ďalšieho nakladania s pozemkom do právoplatného rozhodnutia súdu. K výzve sa pripojil aj primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Podľa stavebných povolení sú pozemky určené na zastavanie dvoma rodinnými domami, každý s tromi bytovými jednotkami s veľkometrážnou výmerou.

V súčasnosti je stavebník viazaný podmienkami v nich uvedenými, každá prípadná zmena v rámci projektu si vyžiada aj následnú zmenu stavebného povolenia. Či sa projekt bude prípadne v budúcnosti meniť, nie je zatiaľ podľa spoločnosti známe.

"Keďže nemožno predpokladať, ako by sa stavebný úrad v budúcnosti postavil k návrhu na zmenu stavebného povolenia, nemožno ani s istotou tvrdiť, či sa projekt bude s konečnou platnosťou meniť," poznamenal developer.

Spoločnosť zároveň ubezpečuje, že v prípade realizácie projektu bude zabezpečená aj náhradná výsadba, ktorá je povinnosťou v rámci právoplatného výrubového konania ešte z roku 2015. O výrub vtedy žiadala a následne ho aj realizovala spoločnosť ANGKOR WAT.

"V rámci náhradnej výsadby je vo výrubovom povolení uložená povinnosť na výsadbu celkovo 125 kusov drevín rôznych druhov a variabilných výšok. Z toho 46 kusov drevín vo výške 21 až 25 centimetrov a 79 kusov drevín vo výške nad 100 cm," doplnil developer.

Na tohtotýždňovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v Starom Meste zaznel z radov poslancov aj návrh na prípadné rokovania o predaji či výmene pozemkov.

"Môj návrh je taký, aby sme začali rokovať s majiteľom pozemku o odpredaji s tým, že by sme ho mali kúpiť, vymeniť alebo čokoľvek iné vymyslieť, aby sme ho dostali pod našu správu," poznamenala miestna poslankyňa Dana Kleinert. Verí, že spolu s miestnymi obyvateľmi by sa to podľa nej dalo zvládnuť.

Takejto diskusii sa majiteľ pozemku podľa vlastných slov nebráni. "Vlastník pozemku sa nevyhýba diskusii o ponukách na prípadný predaj stavebných pozemkov, ktoré by mali zohľadňovať charakter daných pozemkov a ich obchodnú hodnotu," podotkla spoločnosť.