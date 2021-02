Dopravný systém rozšíria do ďalších obcí v Trnavskom kraji

Integrovaný systém rozšíria aj pri vlakových spojoch Železničnej spoločnosti Slovensko.

25. feb 2021 o 13:52 TASR

BRATISLAVA. Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) rozšíria do ďalších obcí v Trnavskom kraji.

Predplatný cestovný lístok na železničnú dopravu a tiež na prímestskú autobusovú či bratislavskú mestskú hromadnú dopravu (MHD) v IDS BK budú môcť využívať napríklad aj cestujúci z Kútov, Pustých Úľan, Sládkovičova či Galanty.

TASR o tom informoval Miroslav Staník z Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), koordinátora IDS BK.

"K ďalšiemu rozšíreniu IDS BK dôjde v závere prvého polroka 2021. BID pripravuje ďalšiu integráciu vlakových a prímestských autobusových liniek na základe požiadavky a následnej dohody objednávateľov dopravy v IDS BK," spresnil Staník.

BID avizuje rozšírenie integrácie vlakových liniek Železničnej spoločnosti Slovensko. Linka S20 bude jazdiť až do Kútov (Bratislava - Malacky - Kúty) a linky S60 a S65 až do Galanty (Bratislava - Senec - Galanta).

Dôjde aj k úplnej integrácii prímestských autobusových liniek, ktoré objednáva Bratislavský samosprávny kraj (BSK) u autobusového dopravcu Slovak Lines. Linka 566 bude smerovať až do Trnavy (Bratislava - Pezinok - Modra - Doľany - Trnava), linka 576 až do Horných Orešian (Bratislava - Pezinok - Modra - Doľany - Horné Orešany) a linka 666 až do Trnavy (Senec - Blatné - Kaplna - Cífer - Hrnčiarovce n. Parnou - Trnava).

Plánované rozšírenie IDS BK nadväzuje na zapojenie železničnej stanice Trnava do IDS BK, ku ktorému došlo v lete 2019.

Po integrácii uvedených liniek budú môcť cestujúci využívať všetky výhody IDS BK.

"To znamená, že dôjde k zrušeniu tzv. lomeného cestovného v prímestských autobusových linkách, ktoré jazdia aj v úsekoch mimo IDS BK. To cestujúcim umožní zakúpiť si jeden cestovný doklad, prípadne jeden predplatný cestovný lístok," vysvetlil Staník.