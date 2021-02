Primátor by neschválil výrub stromov pri obnove Slalomky v Rači

Z pohľadu ochrany životného prostredia rúbať les pre rozširovanie vleku nedáva zmysel.

19. feb 2021 o 14:55 TASR

BRATISLAVA. Zámer revitalizácie bývalého lyžiarskeho strediska Slalomka v bratislavskej Rači, ako bol zatiaľ prezentovaný, vrátane rozsiahleho výrubu unikátneho starého lesa, by bol pre mesto Bratislava len ťažko akceptovateľný.

Uviedol to primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.

"Pozemky, kde chce investor svoj projekt realizovať, vlastní hlavné mesto, avšak dlhodobo sú v nájme v prospech mestskej časti Rača. Starosta Rače už deklaroval, že tento pozemok neprenajme, pokiaľ k tomu nedá súhlasné stanovisko Štátna ochrana prírody, Mestské lesy v Bratislave, Slovenský vodohospodársky podnik ako aj hlavné mesto," priblížil Vallo.

Projekt podľa neho ráta s výrubom veľkej plochy lesa, aby bolo možné presunúť vlek.

"Z pohľadu ochrany životného prostredia rúbať les pre rozširovanie vleku v tejto lokalite podľa nás nedáva zmysel," skonštatoval primátor.

Tento zámer, ako tvrdí, preto môže naraziť aj na problém pri schvaľovaní z hľadiska negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Zo zatiaľ verejne dostupných informácií sa podľa primátora javí, že zámer nebude v súlade so strategickým dokumentom koncepcie rozvoja mestských lesov.

"Nemáme vedomosť ani o tom, že by bol zisťovaný prietok v potoku, z ktorého sa má podľa projektu čerpať voda prečerpávacou stanicou do nádrže, ktorá by mala vzniknúť na vrchole kopca a má slúžiť na zasnežovanie," poznamenal s tým, že mesto v súčasnosti neeviduje žiadne podanie k uvedenému zámeru a preto detaily projektu nepozná.

Starosta Rače Michal Drotován priblížil, že približne pred dvoma rokmi sa ohlásil investor, že má záujem urobiť v areáli športovisko s kombináciou letných a zimných športov. V tejto veci sa podľa starostu konalo už viacero stretnutí.

Poslanci račianskeho miestneho zastupiteľstva schválili 9. februára návrh poslanca Jána Polakoviča, že súhlasia so zámerom revitalizácie Slalomky a odporúčajú starostovi rokovať o podmienkach podnájmu s predkladateľom štúdie.

"Plne chápem, že sú tri skupiny základných názorov - jedna chce revitalizovať Slalomku aj so zimnými športmi, druhá skôr iba pre letné športy a deti a tretia chce 'vrátiť priestor prírode'. Každý tento názor je legitímny a je dobré, že sa o tejto téme otvorila diskusia," uviedol starosta.

Hľadať treba podľa neho kompromis medzi oddychovou, športovou a ekologickou funkciou v lesoparku.

"Viem si predstaviť nejaké športovisko pre letný šport a deti, ohľadom zimy a súčasných klimatických podmienok (ktoré sa budú iba zhoršovať) však je jasné, že situácia je iná ako pred 20 alebo 30 rokmi," poznamenal.

Poslanec Polakovič na sociálnej sieti uviedol, že račianske zastupiteľstvo dalo zelenú vízii, ktorú prišiel predstaviť potenciálny investor.

"Požiadali sme starostu, aby začal rokovať o podmienkach podnájomnej zmluvy na pozemky pod Slalomkou, ktorej návrh bude predložený poslancom na pripomienkovanie. Zároveň ako Rača požiadame pána primátora Valla o súhlas s týmto zámerom, ktorý je pre úspech projektu nevyhnutný," uviedol.

Návrh obnovy Slalomky je podľa neho v súlade s mestskou koncepciou rozvoja lesoparku z roku 2007.

Areál Slalomka má po revitalizácii v zime patriť lyžovaniu a iným zimným športom, v lete zas bicyklovaniu a turistike.