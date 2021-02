Riaditeľka ZOO: V moderných zoo nie je stretnutie so zvieraťom garantované

Zvieratám sa darí vtedy, keď sa rozmnožujú

12. feb 2021 o 19:21 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Júlia Hanuliaková bola ako tínedžerka dobrovoľníčkou Slobody zvierat, podporovala kampane ako napríklad Radšej nahá ako v kožuchu a bola presvedčená, že zvieratá by sa vôbec nemali držať v zajatí. Paradoxnej je to pomohlo v kariére dizajnérky zoologických záhrad. Dnes vedie bratislavskú zoo.

Prihlásili ste sa do konkurzu na pozíciu riaditeľky bratislavskej zoo. Prečo?

„Táto zoo je pre mňa ako rodenú Bratislavčanku špecifická tým, že je to moja zoo, s ňou som vyrástla a vidím tu veľa nevyužitého potenciálu. A aj keď nebol celkom ideálny čas na zmenu kariéry, pretože mojej firme Zoo Design Inc. v americkom Seattli sa darilo, a chcela som ešte pár rokov navrhovať zoologické záhrady, povedala som si, že buď teraz alebo nikdy. Takáto šanca by sa už nemusela opakovať, keďže predchádzajúca pani riaditeľka tu bola 30 rokov.“