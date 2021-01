V Bratislave sú čakacie doby minimálne, ľudia sa môžu prísť testovať

V Bratislave by mali byť počas skríningového testovania na ochorenie COVID-19 otestovaní všetci, ktorí to potrebujú.

23. jan 2021 o 11:51 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave by mali byť počas skríningového testovania na ochorenie COVID-19 otestovaní všetci, ktorí to potrebujú. Na tlačovej konferencii v sobotu to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Čakanie doby na odberných miestach sú podľa neho v súčasnosti minimálne. Komplikácie či závažné problémy sa zatiaľ neobjavili. Starosta Ružinova Martin Chren zároveň pozýva tých, ktorí sa nechali otestovať už začiatkom týždňa, aby si prišli test zopakovať.

"Verím, že ľudia sa otestovať prídu a že zareagovali na našu výzvu, aby si to rozdelili do dvoch dní. Som presvedčený, že za tieto dva dni, respektíve do utorka otestujeme všetkých, ktorí to potrebujú a zistíme, kde sa Bratislava v reáli nachádza," skonštatoval Vallo. Zopakoval, aby tí, ktorí test nepotrebujú, zostávali doma, tým, ktorí čakajú v radoch na testovanie, zasa pripomenul, aby sa nezabudli chrániť rúškami alebo respirátormi.

Žiadne čakanie doby nie sú v súčasnosti hlásené ani na najväčšom drive-through testovacom mieste v Bratislave, na parkovisku Letiska M. R. Štefánika, kde je k dispozícii osem odberných tímov. Chren vyzýva tých, ktorí sa nechali otestovať už začiatkom týždňa, aby si testovanie zopakovali.

"V čase, keď začne platiť zákaz vychádzania, bude ich test viac ako týždeň starý. Pre policajtov bude stačiť, ale zo zdravotného hľadiska to nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Preto ich pozývam, aby si pokojne prišli cez víkend urobiť ešte jeden test," povedal Chren.

Kapacita odberných miest na letisku počas víkendu je podľa neho 8000 testov, v celom Ružinove na 59 odberných miestach je možné urobiť 50.000 antigénových testov, čo je viac, ako samospráva očakáva. "Myslím si, že to bude veľmi pohodlné a bezpečné počas celého víkendu," doplnil Chren.

Počas skríningového testovania sa testuje aj vo viac ako 50 vozidlách mestskej hromadnej dopravy, ktoré poskytol Dopravný podnik Bratislava. Väčšinu tvoria kĺbové autobusy, testuje sa však aj v električkách a trolejbusoch. Vozidlá na testovanie pripravil dopravný podnik už v piatok.