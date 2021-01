OLO je pripravené spaľovať nebezpečný odpad z testovania, ak dostane poverenie

Nebezpečný odpad z testovania pôjde do spaľovní.

22. jan 2021 o 13:31 TASR

BRATISLAVA. Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) má záujem vo svojej spaľovni vo Vlčom hrdle spaľovať nebezpečný odpad z celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19, hneď ako to umožní legislatíva a dostane poverenie od Ministerstva životného prostredia SR.

Pre TASR to uviedla Linda Golejová z OLO.

Vláda SR v stredu (20. 1.) schválila návrh zákona, podľa ktorého by sa mohol nebezpečný odpad z testovania na ochorenie COVID-19 odovzdať priamo poverenému zariadeniu na nakladenie s odpadmi.

Malo by ísť o spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Poveriť takéto existujúce zariadenie, aby prijalo a zhodnotilo takýto nebezpečný odpad, aj keď je to nad rámec platného povolenia, by mohol rezort životného prostredia na základe stanoviska povoľujúceho orgánu (Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad). Zariadenie však musí mať technologické a technické možnosti spracovať odpad z testovania.

Národná rada SR by sa mala návrhom zákona zaoberať budúci týždeň.