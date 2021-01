Bratislavská integrovaná doprava vyhlásila súťaž na nový Dizajn manuál

Do súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto už v minulosti vytvoril dizajn manuál.

22. jan 2021 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská integrovaná doprava (BID) vyhlásila súťaž na nový Dizajn manuál Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). Informoval o tom hovorca BID Miroslav Staník.

„Spoločnosť BID, ktorá je koordinátorom IDS BK, vyhlasuje súťaž návrhov, na konci ktorej bude nový Dizajn manuál IDS BK. Do súťaže sa môže so svojimi návrhmi prihlásiť ktokoľvek, kto už v minulosti vytvoril dizajn manuál alebo podobný predmet zákazky," ozrejmil hovorca.



Záujemcovia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť súťaže návrhov, môžu predložiť svoje návrhy do 8. februára.

„Ide spolu o osem výstupov, medzi ktoré patrí napríklad grafický návrh pre vizuál autobusu prímestskej autobusovej dopravy, návrh predtlačeného cestovného lístka či vybrané piktogramy," vysvetlil hovorca. Z predložených návrhov vyberie komisia ten najlepší a s jeho autorom bude následne rokovať o zmluve na vytvorenie nového dizajn manuálu. Všetky podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke IDS BK.



„Rozvoj IDS BK si vyžiadal vytvorenie nového dizajn manuálu. Vďaka nemu budú zjednotené všetky grafické prvky na cestovných poriadkoch, piktogramy, označenia liniek, informačné systémy, reklamné a propagačné materiály a ďalšie grafické prvky,“ povedal riaditeľ Odboru dopravnej integrácie BID Peter Války.

„Našim cieľom pri vyhlasovaní súťaže je vytvoriť priestor pre kohokoľvek, kto je fanúšikom verejnej dopravy a zároveň má kreatívne cítenie a grafické zručnosti a už v minulosti pripravil akýkoľvek dizajn manuál alebo podobný predmet zákazky,“ doplnila generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková.